Po pościgu radiowóz dachował, a policjant trafił do szpitala. Kierowca został zatrzymany

Policjanci poszukiwali kierowcy bmw od wtorku, kiedy nie zatrzymał się do kontroli i uciekł. Jak przekazał portalowi tvn24.pl aspirant sztabowy Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, 30-letni obywatel Danii został zatrzymany w czwartek o godzinie 17.30.
- Do zatrzymania doszło na parkingu osiedlowym w dzielnicy Zaspa. Mężczyzna jest podejrzewany o kradzież samochodu i niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Na miejscu pracują policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej, którzy prowadzą oględziny. Policyjny technik sporządza dokumentację fotograficzną i zabezpiecza ślady - dodał.
Autorka/Autor: MAK/tok
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: KMP Gdańsk