Pięć tysięcy porcji narkotyków w aucie i mieszkaniu

Gdańsk Źródło: Google Earth

35-latek oraz jego 39-letnia partnerka odpowiedzą za udział w obrocie znaczną ilością narkotyków. Podczas kontroli pojazdu i przeszukania ich mieszkania policjanci znaleźli prawie pięć tysięcy porcji różnego rodzaju środków odurzających.

Do zdarzenia doszło w ubiegły wtorek po południu na ul. Wilków Morskich w Gdańsku. Kryminalni zatrzymali do kontroli pojazd marki Volkswagen, którym kierował 35-latek.

- Kiedy mężczyzna otworzył drzwi pojazdu, funkcjonariusze wyczuli charakterystyczny zapach marihuany. Gdańszczanin zaprzeczył, by miał przy sobie narkotyki. Te były jednak w kuferku na kosmetyki, który leżał na tylnym siedzeniu auta. W środku funkcjonariusze znaleźli zawiniątka, foliowe woreczki oraz inne opakowania z suszem roślinnym, oraz substancją koloru białego. Podczas przeszukania mieszkania gdańszczanina kryminalni znaleźli kolejne zabronione substancje - przekazała podinspektor Magdalena Ciska, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.

Do sprawy funkcjonariusze zatrzymali 35-latka oraz jego 39-letnią partnerkę. Para trafiła do policyjnego aresztu, a zabezpieczone prawie dwa kilogramy narkotyków policjanci przekazali do badań biegłemu sądowemu.

Zabezpieczone narkotyki zostały przekazane biegłemu do badań Źródło: KWP Gdańsk

Podczas przeprowadzonych badań biegły ustalił, że policjanci zabezpieczyli znaczną ilość narkotyków w postaci prawie pięciu tysięcy porcji marihuany, kokainy, amfetaminy i klefedronu.

Areszt i dozór

- Dzięki zgromadzonym przez policjantów dowodom prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków psychotropowych. W czwartek sąd przychylił się do wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego i mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu. Wobec kobiety prokurator zastosował dozór policyjny i poręczenie majątkowe w wysokości 10 tysięcy złotych - wyjaśniła podinsp. Ciska.

Mężczyzna trafił do aresztu na trzy miesiące Źródło: KWP Gdańsk

Za wprowadzanie do obrotu znacznej ilości narkotyków grozi kara do 12 lat więzienia.