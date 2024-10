- Podczas sesji dochodziło również do innych czynności seksualnych. Podejrzani wymieniali się doświadczeniami "przekazywali" sobie modelki. Rozmawiali, która z modelek pozwoli sobie zrobić "odważniejsze zdjęcia". Uzgadniali wzajemnie, jak rozmawiać z dziewczynami, aby zachęcić je do wykonywania nagich zdjęć. Manipulowali dziewczynami, wykorzystywali ich brak doświadczenia życiowego, wynikający z młodego wieku oraz nieznajomość realiów środowiska modowego - dodał prokurator.

Duszyński dodał, że jeden z podejrzanych uzyskiwał, w sposób nieuprawniony, dostęp do kont społecznościowych i skrzynek mailowych kobiet, przez co miał dostęp do informacji wrażliwych. - Uzyskany w ten sposób materiał służył do profilowania przyszłych ofiar, a następnie manipulowania nimi w celu nakłonienia ich do określonego zachowania - przekazał.