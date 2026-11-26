Trójmiasto Nagle przestał oddychać. Na pomoc ruszyli policjanci i ratownicy Natalia Grzybowska |

Pracownik nagle przestał oddychać. Na pomoc ruszyli policjanci i ratownicy Źródło wideo: KMP Gdańsk Źródło zdj. gł.: KMP Gdańsk

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek w nocy na terenie jednej z firm przy al. Grunwaldzkiej w Gdańsku. O godz. 1.35 oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie dotyczące 63-letniego pracownika, który nagle stracił przytomność i przestał oddychać.

Na miejsce skierowano najbliższy patrol. Funkcjonariusze, któzy byli w pobliżu, natychmiast włączyli sygnały i ruszyli pod wskazany adres. Wśród nich był policjant, który ma również uprawnienia ratownika i mógł wykorzystać swoje umiejętności podczas udzielania pomocy.

Całą akcję zarejestrowała kamera nasobna jednego z policjantów.

Wspólnie prowadzili akcję

Funkcjonariusze dotarli na miejsce po kilku minutach i rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Prowadzili ją na przemian, kontrolując jednocześnie czynności życiowe mężczyzny.

Po kilku kolejnych minutach przyjechali ratownicy medyczni. Wykonali wkłucie, podali leki i zaintubowali pacjenta. Przez kolejnych kilkadziesiąt minut policjanci, wspólnie z zespołem ratownictwa medycznego, walczyli o życie 63-latka.

Pracownik stracił przytomność w trakcie pracy Źródło zdjęcia: KMP Gdańsk

Mężczyzna miał zawał serca

Działania okazały się skuteczne, a u mężczyzny udało się przywrócić czynności życiowe. 63-latek został przetransportowany do szpitala. Przeprowadzone badania wykazały, że miał zawał serca.