Trójmiasto Gejzer gorącej wody na chodniku w Gdańsku. Służby odcięły ogrzewanie w 147 budynkach Natalia Grzybowska |

Mieszkańcy blisko 150 budynków w Gdańsku bez ciepła Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W Gdańsku doszło do awarii ciepłociągu, w wyniku której początkowo 147 budynków w dzielnicy Piecki-Migowo, potocznie nazywanej Moreną, zostało pozbawionych ciepła. Ze studzienki na chodniku zaczęła wydostawać się gorąca woda. Ze względu na zagrożenie dla przechodniów dostawy ciepła odcięto natychmiast.

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Jak przekazała Jadwiga Grabowska, rzeczniczka prasowa Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, gorąca woda wydostawała się ze studzienki pod dużym ciśnieniem. Wyciek zagrażał osobom poruszającym się chodnikiem, dlatego służby w pierwszej kolejności odcięły dopływ wody.

Jak wyjaśniła przedstawicielka GPEC, w przypadku typowej awarii, jeśli nie występuje zagrożenie dla mieszkańców, służby najpierw lokalizują uszkodzenie, sprawdzają średnicę rury i szacują czas trwania przerwy w dostawach. Dopiero później podejmują decyzję o odcięciu ciepła.

Tym razem sytuacja wyglądała inaczej ze względu na gorącą wodę wydostającą się ze studzienki pod dużym ciśnieniem. Konieczne było natychmiastowe odcięcie jej dopływu, a dopiero potem oszacowanie czasu trwania awarii. Przed południem do 30 budynków wróciło ogrzewanie i ciepła woda, pozostałe będą włączane do sieci stopniowo.

Przyczyna awarii

Jako prawdopodobną przyczynę wycieku rzeczniczka wskazała rozszczelnienie rury. Wyjaśniła, że ze względu na wysoką temperaturę wody ciśnienie w ciepłociągach jest wysokie, a studzienka była pierwszym miejscem, przez które woda mogła się wydostać. Przyczyna awarii wymaga jednak potwierdzenia.