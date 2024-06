Katastrofa barki w Gdańsku, zginęły cztery osoby. Akt oskarżenia przeciwko sternikowi

Do sądu trafił właśnie akt oskarżenia przeciwko sternikowi jachtu Galar Gdański I, który jesienią 2022 roku doprowadził do katastrofy na Kanale Kaszubskim. Prokurator zarzucił mu nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu wodnym. Umorzył natomiast śledztwo przeciwko armatorowi, stwierdzając, że podejrzany nie popełnił zarzuconego mu przestępstwa.

Aktem oskarżenia przeciwko sternikowi jachtu Galar Gdański I prokuratura właśnie zakończyła śledztwo po katastrofie na Kanale Kaszubskim, do której doszło jesienią 2022 r. O skierowaniu go do sądu poinformowała w czwartek rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk. Oskarżonemu prokurator zarzucił nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu wodnym zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób, w następstwie której śmierć poniosły cztery osoby, a dwie zostały ranne.