W czasie sztormu kadłub jachtu się zerwał i osiadł na skałach. Kapitan usłyszał wyrok

- Błędy, zaniedbania i uchybienia były, natomiast nie jest to bezpośrednie zagrożenie spowodowania katastrofy, a o taki wyrok wnosił oskarżyciel posiłkowy. Oskarżony próbował ratować mienie. Całą operację utrudniały warunki pogodowe, co również należy wziąć pod uwagę - przeczytała w uzasadnieniu sędzia Edyta Frycz.

Wskazała również, że sąd rejonowy dokonał wykładni słowa katastrofa użytego we wspomnianym przepisie, "przy czym nie poprzestał na słownikowym, potocznym czy intuicyjnym znaczeniu tego słowa, ale dokonał bardzo wnikliwej i wieloaspektowej analizy". - Sąd słusznie wskazał, że katastrofa w ruchu to zdarzenie tragiczne, rozległe w skutkach, zakłócające w sposób nagły i groźny ten ruch. Sąd Rejonowy miał również na uwadze miejsce, w jakim doszło do zerwania się kadłuba z holu, wskazując, że było to miejsce odległe, w pobliżu nie było żadnych jednostek pływających, zatem nie doszło do zagrożenia życia ani zdrowia żadnych osób, nie doszło do zakłócenia ruchu wodnego - wyjaśniła.