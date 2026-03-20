Niewybuch w kanalizacji. Ewakuowano mieszkańców

Niewybuch w kolektorze deszczowym na gdańskim Chełmie. Ewakuowano mieszkańców Źródło: Gdańskie Wody

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Podczas czyszczenia i inspekcji kolektora deszczowego w dzielnicy Chełm pracownicy spółki Gdańskie Wody natrafili na obiekt o charakterystycznym kształcie i wymiarach odpowiadających nabojowi artyleryjskiemu. Potencjalnie niebezpieczne znalezisko uruchomiło procedury bezpieczeństwa i ewakuację mieszkańców okolicy.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez rzeczniczkę spółki, Agnieszkę Kowalkiewicz, kształt i proporcje przedmiotu wskazywały, że może to być pocisk z czasów II wojny światowej. "Ocenę obiektu, w tym sposób jego wydobycia, zleciliśmy wyspecjalizowanemu wykonawcy, który ocenił, że stan pocisku pozwala na bezpieczne przeprowadzenie operacji jego wydobycia i transportu" - poinformowała.

Zmiany w organizacji ruchu

Akcja służb rozpoczęła się około godziny 8:30. Na miejscu wprowadzono czasowe zmiany w organizacji ruchu. Zamknięto ulice w rejonie Cienistej, Brzegi i Cmentarnej, a kierowców skierowano na objazdy. Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano mieszkańców budynku jednorodzinnego przy ul. Brzegi 9, położonego najbliżej miejsca prowadzenia działań.

W działaniach brały udział policja, straż miejska, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz wyspecjalizowana firma zajmująca się neutralizacją materiałów niebezpiecznych. Samo usunięcie pocisku trwało około 15 minut.

Obiekt został wydobyty i zabezpieczony. Następnie przetransportowano go na poligon w Toruniu, gdzie zostanie poddany kontrolowanemu zniszczeniu.

Opracowała Natalia Grzybowska /tok