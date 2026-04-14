Trójmiasto

Autobus uderzył w drzewo. Ranne trzy osoby

Autobus uderzył w drzewo
Darżyno
Źródło: Google Earth
W okolicach Darżyna (woj. pomorskie) autobus przewożący pracowników uderzył w drzewo. W pojeździe było siedem osób, trzy zostały poszkodowane.

Do zdarzenia doszło około godziny 16.30 w okolicach Darżyna, leżącego pomiędzy Słupskiem a Lęborkiem.

- Autobus przewożący pracowników uderzył w drzewo. Autobusem podróżowało siedem osób. Trzy osoby zostały poszkodowane - to dwóch mężczyzn i jedna kobieta - przekazał kapitan Piotr Basarab, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.

Droga zablokowana

Jak informuje Komenda Miejska Policji w Słupsku, badanie alkomatem wykazało, że kierowca autobusu był trzeźwy, a w związku ze złym samopoczuciem mężczyznę przewieziono do szpitala celem dalszej diagnostyki.

Źródło: KMP Słupsk

Droga między Darżynem a Łupawą jest całkowicie zablokowana.

Na miejscu pracuje pięć zastępów straży pożarnej, pogotowie ratunkowe i policja. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący autobusem marki Mercedes, przewożący pracowników 36-latek zasłabł za kierownicą, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Zdarzenie zostało wstępnie zakwalifikowane jako kolizja.

Czytaj także:
Kobieta pomyliła pedały w aucie
Pomyliła gaz z hamulcem. Wjechała w blok
Trójmiasto
W jednym z banków nie będzie działała aplikacja mobilna
Nowa aplikacja mobilna dla przedsiębiorców
BIZNES
Bóbr wszedł do sklepu
"Był zdezorientowany, ubrany na brązowo". Pojawił się w sklepie
METEO
imageTitle
Jego przyszłością żyje cała Francja. Interweniuje Macron
EUROSPORT
Odśnieżanie warszawskich ulic
Wiadomo, ile Warszawę kosztowała zima
WARSZAWA
imageTitle
PGE Budowlani Łódź mierzą w brakujące trofeum. "Mecze o złoto będą wizytówką"
EUROSPORT
imageTitle
Kowalski o włos od przejścia do historii polskiego snookera
RELACJA
RA3_4776
Fatalne błędy, nieudana pogoń. Polki rozczarowały
EUROSPORT
shutterstock_2318800287
Gigant rzuca wyzwanie Muskowi. Amazon przyspiesza ofensywę w kosmosie
BIZNES
shutterstock_2466448559
Czas na ocenę Komisji Europejskiej. Węgry mogą wejść do strefy euro
BIZNES
Mateusz Szpytma
Jest kandydat na prezesa IPN
Polska
Jeż utknął między oknem a kratami
Zagadką jest, jak się tam dostał
WARSZAWA
Opady deszczu nocą
Pogoda na noc i na środę. Co nas czeka
METEO
Viktor Orban
System Orbana zaklęty w trzech literach. Co się stanie z NER?
Marcin Złotkowski
imageTitle
Młody Polak błysnął w wyścigu w Hiszpanii
EUROSPORT
Wizualizacja hali na Skrze
Ruszy budowa hali sportowej, zrujnowany stadion musi czekać
Piotr Bakalarski
XTB shutterstock_2589858483_1
Ogromna kara dla platformy inwestycyjnej
BIZNES
Panorama Nowego Jorku z nowymi wieżowcami WTC (One World Trade Center z lewej strony)
Kiepskie prognozy dla światowej gospodarki. Ważna instytucja nie wyklucza recesji
BIZNES
Pierwsza misja operacyjna prototypu pojazdu inspekcyjnego Pirania w Gdańsku Sobieszewie
Pirania ochroni nasze wody. Przeszła pierwszy test
Trójmiasto
Zamek w Stobnicy w maju 2023 r.
Sprawa zamku w Stobnicy. Jest decyzja sądu
Poznań
Wzburzone morze, fale, ocean
Zbadali rozmieszczenie rtęci w oceanach. Pomogły ptaki
METEO
ropa naftowa baryłka paliwo
Uwierzyły w szybki zysk, "zainwestowały" w ropę naftową
WARSZAWA
Konrad Berkowicz pokazał na sejmowej mównicy przerobioną flagę Izraela z symbolem nazistowskim
Wniosek Czarzastego i reakcja ambasady. "Nie ma zgody"
Polska
Uczestnicy Marszu Żywych na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz w Oświęcimiu
Ocalali, młodzież, politycy. Marsz Żywych w Oświęcimiu
Kraków
Donald Trump
Trump "nie chce" takiego papieża. Jest oświadczenie prymasa Polski
Polska
Iron Maiden
Kto dołączy do Rock and Roll Hall of Fame? Artyści z tego kraju biją rekord
Kultura i styl
Paliwa, stacja benzynowa
Możliwe zmiany w programie paliwowym CPN
BIZNES
imageTitle
Złamania i krwawienie do mózgu. Poważne obrażenia po upadku w Paryż - Roubaix
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński
Rzecznik PiS przyznaje: Kaczyński powielił nieprawdziwą informację
Polska
Turyści mogą liczyć na zwrot środków
Polska linia lotnicza ma zapłacić pasażerom ponad 8 milionów złotych
BIZNES

