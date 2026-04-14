Autobus uderzył w drzewo. Ranne trzy osoby
Do zdarzenia doszło około godziny 16.30 w okolicach Darżyna, leżącego pomiędzy Słupskiem a Lęborkiem.
- Autobus przewożący pracowników uderzył w drzewo. Autobusem podróżowało siedem osób. Trzy osoby zostały poszkodowane - to dwóch mężczyzn i jedna kobieta - przekazał kapitan Piotr Basarab, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.
Droga zablokowana
Jak informuje Komenda Miejska Policji w Słupsku, badanie alkomatem wykazało, że kierowca autobusu był trzeźwy, a w związku ze złym samopoczuciem mężczyznę przewieziono do szpitala celem dalszej diagnostyki.
Droga między Darżynem a Łupawą jest całkowicie zablokowana.
Na miejscu pracuje pięć zastępów straży pożarnej, pogotowie ratunkowe i policja. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący autobusem marki Mercedes, przewożący pracowników 36-latek zasłabł za kierownicą, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Zdarzenie zostało wstępnie zakwalifikowane jako kolizja.
