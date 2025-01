Chwycili za gaśnice, rękami rozrywali ogrodzenia. Tragiczny pożar w schronisku dla zwierząt

Ogień pojawił się w jednym z budynków na terenie schroniska dla zwierząt "Dąbrówka". To placówka prowadzona przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals.

"Próbowaliśmy gasić ogień gaśnicami, rozrywaliśmy rękami siatki"

Służby wezwał pracownik schroniska, który pełnił dyżur w placówce w nocy. Jak tłumaczy Anna Dawidowska, kierowniczka schroniska, pożar wybuchł w budynku, w którym mieściło się ambulatorium oraz kociarnia. - Nasz pracownik od razu podjął działania, żeby ratować zwierzęta. Zresztą cały zespół mieszka tu w pobliżu. Kiedy straż dojechała na miejsce, my też już byliśmy i działaliśmy. Próbowaliśmy gasić ogień gaśnicami. Rozrywaliśmy rękami siatki ogrodzenia, żeby ratować m.in. koty, które znajdowały się na wybiegu. Inaczej nie miałyby szansy na ratunek - powiedziała tvn24.pl Anna Dawidowska.

Przyczyny pożaru określi biegły

Jak można pomóc?

Trwa szacowanie strat. - Na razie w związku z działaniami służb nie możemy wejść na pogorzelisko. W naszym schronisku jest dużo starszych i schorowanych zwierząt, które potrzebują leków, suplementów i opatrunków. Wielu osób dzwoni do nas ofertami pomocy i to niemal z całej Polski. Bardzo za to dziękujemy. Na razie zdecydowaliśmy się, że najłatwiej będzie, jeśli chętni wesprą naszą zbiórkę, którą udostępnimy w naszych mediach społecznościowych. Inne, prywatne zbiórki trudno byłoby nam teraz weryfikować - przekazała Dawidowska.