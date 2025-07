Wysiadł z auta, miał obrażać obcokrajowców. Znaleziono przy nim broń

Chojnice. Wysiadł z pojazdu, miał obrażać obcokrajowców i pokazać przechodniom broń palną Źródło: KPP w Chojnicach

Do zdarzenia doszło w niedzielę rano (20 lipca) na jednej z ulic w Chojnicach. Do akcji zaangażowano funkcjonariuszy z Chojnic i Gdańska. Ustalono miejsce przebywania mężczyzny i go zatrzymano.

"W trakcie działań zabezpieczono trzy przedmioty przypominające broń, jeden z nich znajdował się w bagażniku pojazdu, kolejne w miejscu zatrzymania. Wszystkie zostaną przekazane do biegłego w celu oceny, czy spełniają definicję broni palnej." - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach.

Obecnie trwają dalsze czynności prowadzone pod nadzorem prokuratury. Sprawa dotyczy m.in. przestępstwa z nienawiści oraz nielegalnego posiadania broni.

