Brutalny atak na Ukrainkę w Gdyni. Szukają napastnika
Kobieta została zaatakowana w piątek około godziny 15.30 na schodach przy ulicy Żelaznej w Gdyni.
"Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kobieta została dwukrotnie uderzona przez nieznanego mężczyznę drewnianą laską spacerową w tylną część głowy" - przekazał tvn24.pl aspirant Marek Kobiałko z zespołu prasowego komendy policji w Gdyni.
Portal Trojmiasto.pl opublikował nagranie ze zdarzenia. Widać na nim zakrwawioną kobietę, która mówi, że nie widziała sprawcy, który zaatakował ją od tyłu. - Twarde, strasznie twarde - powiedziała o przedmiocie, którym ją uderzono.
Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia
Po zdarzeniu sprawca oddalił się w nieznanym kierunku - poinformował Kobiałko. Trwają czynności związane z zatrzymaniem mężczyzny.
Na miejscu przeprowadzono oględziny z udziałem technika kryminalistyki i zabezpieczono ślady.
Poszkodowana 40-latka została przewieziona do szpitala. Po wykonaniu niezbędnych badań kobieta opuściła placówkę medyczną. "Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo" - przekazał policjant.
"Dotychczasowe ustalenia nie wskazują, aby zdarzenie miało charakter przestępstwa motywowanego uprzedzeniami na tle narodowościowym" - czytamy w przesłanej wiadomości. Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z komisariatu Gdynia Oksywie.
Jesteś świadkiem nękania? Tutaj znajdziesz wskazówki, jak zareagować skutecznie i bezpiecznie. W sytuacji zagrożenia zawsze dzwoń na numer 112.