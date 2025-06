Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dla przeciętnego klienta to nazwa właściwie niewidoczna, zaszyta za przyciskiem "Kup teraz" lub zbliżeniem karty do terminala. Ale dla sprzedawców e-commerce czy branży finansowej Worldline to kluczowy partner - wywodzący się z Francji, drugi co do wielkości europejski dostawca rozwiązań płatniczych dla biznesu. Jego systemy obsługują transakcje o łącznej wartości prawie 500 miliardów euro rocznie.

To średnio 15 tysięcy euro na sekundę. Milion co minutę.

Worldline, działający w ponad 50 krajach na świecie operator płatności, przez lata ignorował masowe, zorganizowane oszustwa internetowe prowadzone przez swoich klientów - ujawnia międzynarodowe śledztwo "Dirty Payments" ("Brudne płatności"), koordynowane przez organizację dziennikarstwa śledczego European Investigative Collaborations (EIC). Reporterzy z 21 redakcji z całego świata, w tym z Mediapart, "Der Spiegel", "Polityken", "Le Soir" i tvn24.pl, przez prawie rok analizowali wewnętrzne dokumenty Worldline, dane finansowe firmy oraz powiązania między jej klientami.

W pierwszym materiale śledztwa - przygotowanym przez redakcję francuskiego serwisu Mediapart - opisano, jak Worldline, kierując się krótkoterminowym zyskiem, przyjmował coraz bardziej ryzykownych klientów i sam stawał się toksycznym ogniwem w systemie finansowym. Kolejne publikacje planują pokazać, z kim współpracował - także w Polsce.

"Dirty Payments" Źródło: EIC

"Płatność zakończona sukcesem"

Dla wielu podejrzanych firm internetowych Worldline stanowił furtkę do legalnego obiegu pieniędzy. I sam dobrze na tym zarabiał - wynika z ustaleń dziennikarzy.

Globalny operator płatności kieruje swoją ofertę - według informacji zamieszczonych na polskiej stronie firmy - do wielu branż: od detalistów e-commerce i producentów dóbr luksusowych, przez firmy technologiczne, sektor rozrywki, hotele, linie lotnicze, po biura podróży, wypożyczalnie samochodów czy restauracje. Co te biznesy mają ze sobą wspólnego?

Łączy je jedno: duży wolumen płatności - często licznych, drobnych transakcji. Worldline zapewnia infrastrukturę, która pozwala je szybko obsłużyć. Nie jest bankiem przechowującym pieniądze, ale usługodawcą, który ułatwia konsumentom płacenie, a firmom (od których pobiera opłaty) - odbiór środków. Obsługuje płatności kartą debetową, kredytową, PayPalem czy BLIK-iem. Działa zarówno online, jak i w sklepach stacjonarnych.