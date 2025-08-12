Psychologowie ostrzegają, że „praca” w tak młodym wieku może przytłaczać.

Kluczowe fakty: Filozof wskazuje, z czym wiąże się taka „forma utowarowienia własnego dziecka”.

Pisze o prawach dziecka w rzeczywistości cyfrowego kapitalizmu.

Odpowiada na pytanie, czy próby ograniczenia szastania wizerunkiem dziecka w sieci to zamach na autonomię rodziców?

Na początku dziewiętnastego wieku, gdy manufaktury włókiennicze w Europie uległy całkowitej mechanizacji, a kapitalistyczny sposób produkcji tworzył podwaliny pod organizację zachodniego społeczeństwa opartego na pracy najemnej, wyzysk pracy dzieci (i kobiet) w zmechanizowanych fabrykach odbywał się na trudną do wyobrażenia dzisiaj skalę. Oczywiście, o ile z naszych wyobrażeń wyrugujemy codzienną rzeczywistość szwaczek i dzieci pracujących za mniej niż dolara dziennie w bengalskich fabrykach odzieżowych, dzieci zbierających bawełnę w Pakistanie czy Burkina Faso albo dzieci pracujących w kongijskich kopalniach kobaltu, litu i innych metali niezbędnych do produkcji baterii w naszych telefonach.