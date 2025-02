Będą szukać śladów wikingów, chcą odkryć miejsca znane z legend

- Nasze zainteresowanie skupi się na Srebrnym Wzgórzu, gdzie zlokalizowano osadnictwo wczesnośredniowieczne, a kompletnie nie znamy jego charakteru. Chcemy zweryfikować pas bagien otaczający miasto od zachodu. Sprawdzić, czy płynęła tam woda i istniały porty lub nabrzeża. U podnóża Wzgórza Wisielców we wczesnym średniowieczu istniał port, też planujemy go przebadać. Sprawdzimy też wysepkę na cieśninie Dziwnie gdzie dziś znajduje się Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Wineta, ponieważ tam w latach 50. XX wieku zlokalizowano przypuszczalnie wczesnośredniowieczny most wiodący do miasta - wyjaśnił Filipowiak.

"Jest szansa odkryć tu niemal wszystko"

W latach 50. XX wieku archeolog Władysław Filipowiak badał Wolin i zlokalizował pozostałości mostu drewnianego uznając, że jest on wczesnośredniowieczny. Most prowadził do ówczesnego miasta i jest opisywany w źródłach historycznych w kontekście duńskich najazdów na miasto pod koniec XII wieku. Archeolodzy chcą odnaleźć ten most i poddać go szczegółowej analizie.