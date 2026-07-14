30 hektarów zboża w ogniu
Pożar zboża na pniu w Witnicy koło Gryfina (Zachodniopomorskie). Zgłoszenie wpłynęło około godziny 14.30.
Jak informował rzecznik zachodniopomorskiej straży pożarnej asp. Dariusz Szacht - początkowo front pożaru miał około 500 metrów. Na miejsce ruszyła też grupa operacyjna z komendy wojewódzkiej PSP. Jej zadaniem jest wspieranie koordynacji działań.
Początkowo w akcji uczestniczyło 15 zastępów straży pożarnej, ale ich liczba wzrosła do 20.
Pożar zlokalizowany
- Według stanu na godzinę 15.55 pożar zboża na pniu w miejscowości został zlokalizowany. Oznacza to, że ogień się nie rozprzestrzenia. Strażacy prowadzą dogaszanie pogorzeliska oraz zabezpieczają teren, aby wyeliminować ryzyko ponownego rozwoju pożaru - poinformował asp. Szacht. Spaliło się około 30 hektarów zboża.