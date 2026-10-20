Uciekł po kolizji do lasu. Namierzył go pies służbowy
W niedzielę wieczorem na zjeździe na autostradę A6 w szczecińskich Podjuchach kierowca najprawdopodobniej uderzył w bariery energochłonne. Samochód zatrzymał się w poprzek drogi, blokując przejazd innym kierowcom, a mężczyzna uciekł do pobliskiego lasu.
Do poszukiwań skierowano przewodnika psa służbowego z wydziału prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.
- Pies służbowy Węza po wywęszeniu tropu doprowadził do kierującego, który znajdował się w lesie i ukrywał się przed policjantami - przekazała młodsza aspirant Nikola Podzińska, oficer prasowa szczecińskiej policji.
Zatrzymanie przebiegło spokojnie. Mężczyzna nie stawiał oporu. Badanie wykazało, że mężczyzna miał 0,6 miligrama alkoholu w litrze wydychanego powietrza, co odpowiada ponad 1,2 promila alkoholu we krwi.
Węza zasiliła szeregi policji na początku roku
Węza dołączyła do szczecińskiej policji w styczniu 2026 roku. Jak informowała wówczas komenda, suczka miała przejść specjalistyczne szkolenie, a następnie rozpocząć służbę u boku swojego przewodnika, wspierając funkcjonariuszy między innymi podczas działań poszukiwawczych, patrolowych i prewencyjnych.