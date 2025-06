Strażacy uratowali psa, który wpadł do studni

Strażacy uratowali psa ze studni przy pomocy specjalistycznego sprzętu Źródło: druh Wojciech Fudała/ KW PSP Szczecin

Do zdarzenia doszło 4 czerwca w godzinach wieczornych w miejscowości Trzebusz. Do strażaków z Gryfic wpłynęło zgłoszenie o psie, który wpadł do studni. Na miejsce wysłano strażaków, którzy znaleźli we wskazanym miejscu wycieńczonego i walczącego o życie zwierzaka.

Jeden ze strażaków został spuszczony do studni Źródło: druh Wojciech Fudała/ KW PSP Szczecin

Jeden ze strażaków został spuszczony do studni i wyciągnął z niej czworonoga. Pies nie miał żadnych obrażeń, został przekazany właścicielowi.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Trzebusz Źródło: druh Wojciech Fudała/ KW PSP Szczecin

Zwierzę wróciło do właściciela Źródło: druh Wojciech Fudała/ KW PSP Szczecin

