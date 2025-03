Sztylet sprzed tysięcy lat znaleziony na plaży

- To moje najcenniejsze odkrycie. Przypadkowe. Klif został zerwany, bryła musiała spaść z góry. Wszedłem w to miejsce z wykrywaczem metali, bo zaczęło mi tam "dzwonić" – powiedział Jacek Ukowski, prezes Stowarzyszenia Eksploracyjnego Na Rzecz Ratowania Zabytków im. Św. Korduli w Kamieniu Pomorskim.

"Nie spotkałem się z takim sztyletem"

- Konserwator zdecyduje, do którego muzeum trafi to arcydzieło. Mamy nadzieję, że do nas. Będziemy chcieli wykonać badania metalurgiczne, by określić skład stopu, jaki jest poziom miedzi, cyny. I badania śladów zużycia – czy był to przedmiot używany w walce, czy wykorzystywany w celach kultowych, rytualnych – wyjaśnił Kurka.