Wędkarz znalazł ludzką czaszkę, policjanci inne fragmenty szkieletu

Na ludzkie szczątki nad stawem natknął się mieszkaniec Szczecinka w Zachodniopomorskiem. Do zdarzenia doszło w poniedziałek około południa.

- Mężczyzna miał zamiar wędkować nad jednym z miejskich stawów, gdy zauważył przedmiot przypominający czaszkę. Natychmiast powiadomił służby. Na miejsce wysłaliśmy patrol policji, do którego szybko dołączyła również grupa dochodzeniowo-śledcza - poinformowała Anna Matys z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

Policjanci przeszukali okolicę i znaleźli również inne fragmenty ludzkiego szkieletu oraz strzępy ubrania, buty i fragmenty paska.

Śledztwo prokuratury

- Nie znaleziono jednak niczego, co mogłoby pomóc w identyfikacji. Nie wiadomo, do kogo należały szczątki. Wstępnie ustalono, że jest to szkielet mężczyzny. Okoliczności, w jakich zmarł, będą przedmiotem śledztwa prowadzonego w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci - poinformowała prokurator Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie. - .Jedno jest pewne, nie było tam cmentarza, co mogłoby tłumaczyć obecność ludzkich szczątków na tym terenie - dodała.

Wykluczono, by pochodziły z okresu II wojny światowej.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Szczecinku.

Na tym terenie trwają obecnie prace ziemne związane z budową centrum rekreacyjnego przy ulicy Narutowicza w Szczecinku.

