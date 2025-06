Poprosił o przebadanie alkomatem i trafił do więzienia

Do zdarzenia doszło w Szczecinku Źródło: tvn24

Do zdarzenia doszło gdy policjanci ze Szczecinka podjęli interwencję wobec rowerzystki. W trakcie sprawdzania trzeźwości kobiety, do mundurowych podszedł 24-latek i poprosił o przebadanie alkomatem.

Był trzeźwy i ucieszył się na chwilę

Aspirant sztabowa Anna Matys, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku przekazała, że alkotest wykazał, że mężczyzna jest trzeźwy. To "ucieszyło mężczyznę, choć na bardzo krótko". - W trakcie legitymowania mężczyzny i sprawdzeniu go w policyjnych systemach wyszło na jaw, że jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu do odbycia kary pozbawienia wolności - podała policjantka.

24-latek został zatrzymany i trafił do zakładu karnego. Policja nie poinformowała, za co mężczyzna został ukarany przez sąd.

