Szczecin Zwłoki na brzegu jeziora w Szczecinie Oprac. Michał Malinowski |

Do zdarzenia doszło w Szczecinie Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie aspirant Paweł Pankau powiedział, że zgłoszenie o znalezieniu zwłok na brzegu jeziora policja otrzymała od osoby postronnej spacerującej po tym terenie.

- Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Badane są okoliczności śmierci - powiedział Pankau.

W styczniu na Jeziorze Słonecznym, skutym wówczas lodem, prowadzono poszukiwania zaginionego mężczyzny. Niewykluczone, że to jego ciało odnaleziono w niedzielę. Działania prowadzono po zgłoszeniu od rodziny zaginionego mężczyzny, którego telefon po raz ostatni logował się do pobliskiej stacji bazowej (BTS). Poszukiwanego zarejestrował też miejski monitoring.

Stan, w którym znajduje się ciało, wskazuje na to, że było w tym miejscu od dłuższego czasu.

- Wszelkie hipotezy są weryfikowane. Nie jesteśmy w stanie potwierdzić, ani też zaprzeczyć, ponad wszelką wątpliwość, że odnaleziona osoba to ta, której poszukiwania prowadziliśmy w styczniu - podsumował Pankau.

OGLĄDAJ: TVN24