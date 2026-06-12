Szczecin Zapadła decyzja. Będzie nowa mniejszość narodowa w Polsce Oprac. Rafał Molenda |

Ateny, Grecja Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: sejm.gov.pl

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Grecy zostali wpisani na listę jako dziesiąta mniejszość narodowa w Polsce. To finał wieloletnich starań greckiej diaspory. - Zabiegaliśmy o to u parlamentarzystów i wojewody zachodniopomorskiego - powiedziała w rozmowie z PAP Ekaterini Ewangelu ze Stowarzyszenia Greków Pomorza Zachodniego Ellas Parea.

Kilka tysięcy Greków w Polsce

W Polsce żyje dziś około sześciu tysięcy obywateli pochodzenia greckiego. Najwięcej na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku. To efekt powojennej migracji. W latach 1949-1950 do Polski trafiło blisko 14 tysięcy Greków, którzy uciekli ze swojego kraju przed wojną domową, która toczyła się w latach 1946-1949 między wspieranymi przez Wielką Brytanię i USA siłami rządowym, a komunistyczną Demokratyczną Armią Grecji. Największe grupy uchodźców trafiły między innymi do Polic koło Szczecina. W latach 50. mieszkały tam setki rodzin, a w szkołach kształciło się około 2500 greckich dzieci.

Status mniejszości narodowej w Polsce gwarantuje grupom obywateli prawo do zachowania własnego języka, kultury i tradycji. Uprawnia on do używania języka ojczystego w urzędach (w gminach wpisanych do Urzędowego Rejestru Gmin), nauczania go w szkołach oraz korzystania z przywilejów w ordynacji wyborczej.

Nowelizacja ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych w sprawie Greków została przyjęta przez Sejm 30 kwietnia. Za głosowała większość - 419 posłów. Przeciw było 20. Nowelizacja dopisuje Greków do listy mniejszości narodowych obok Białorusinów, Czechów, Litwinów, Niemców, Ormian, Rosjan, Słowaków, Ukraińców i Żydów. Nowe przepisy mają wejść w życie po sześciu miesiącach.