Wracała ze szkoły, mieli zaczepić ją nieznajomi. 10-latce pomogli pracownicy urzędu skarbowego

Do zdarzenia miało dojść 13 czerwca po południu. Wieczorem tego dnia do komisariatu policji Szczecin-Śródmieście przyszedł ojciec z 10-letnią córką. Mężczyzna zgłosił, że dziewczynka została przez kogoś zaczepiona podczas powrotu do domu.

- Policjanci ustalili w rozmowie z dziewczynką, że gdy wracała ze szkoły usłyszała, jak wołają ją dwie osoby: kobieta i mężczyzna. Dziewczynka przestraszyła się, zaczęła płakać i uciekać. W tym momencie zauważyli to pracownicy pobliskiego urzędu skarbowego - informuje nadkomisarz Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. I dodaje, że pracownicy urzędu zaopiekowali się dzieckiem i powiadomili rodziców 10-latki.

Policjanci zabezpieczyli monitoring, weryfikują zdarzenie

Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie podkreśla, że na miejsce nie wezwano policji. - Policjanci zabezpieczyli monitoring i weryfikują zdarzenie. Pracownicy urzędu nie zostali jeszcze przesłuchani - informuje.

