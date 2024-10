Wsparcie psychologiczne, za darmo i bez rejestracji

Szczeciński szpital "Zdroje" dołączył do pilotażowego programu Centrum Zdrowia Psychicznego. Dzięki temu, osoby dotknięte kryzysem psychicznym mogą uzyskać bezpłatną i natychmiastową pomoc bez skierowania lub wcześniejszego umówienia wizyty.

Pomoc udzielana jest osobom które ukończyły 18. rok życia. Główny punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny działa przy ulicy Św. Wojciecha 7 w Szczecinie. W dwóch gabinetach dyżuruje zespół czterech psychologów, którzy są gotowi pomóc od poniedziałku do piątku, między godziną 8 a 18.

- Musimy odczarować rzeczywistość. Nadal jako społeczeństwo traktujemy pójście do psychologa lub psychiatry jako coś wielkiego. A czym to się różni od wizyty u dentysty lub kardiologa? - pyta Katarzyna Rączkiewicz, psycholog w Centrum Zdrowia Psychicznego szpitala "Zdroje" - Zatroszczmy się o swoje zdrowie psychiczne tak, jak dbamy o własne ciało. Jesteśmy w trendzie bycia "fit", a zapominamy, że na drugiej szali, jest równie ważny i często pomijany, dobrostan psychiczny - dodała.

Specjalistyczna pomoc

Gdy ktoś zgłosi się do Centrum Zdrowia Psychicznego, zespół psychologów, na podstawie przeprowadzonego wywiadu, dokona wstępnej oceny stanu pacjenta i uzgodni z nim dalszy plan postępowania terapeutycznego. W zależności od sytuacji zdrowotnej, pacjent może zostać skierowany na dalszą terapię.

W nagłych przypadkach może to oznaczać przekazanie do psychiatrycznej izby przyjęć i na hospitalizację na oddziale stacjonarnym. W pilnych przypadkach może to być kontynuacja leczenia, np. w jednej z dwóch poradni zdrowia psychicznego szpitala „Zdroje”, zlokalizowanych w placówkach przy ul. Św. Wojciecha lub przy ul. Mącznej. W innych przypadkach, pacjent może zostać skierowany na leczenie w dziennych oddziałach psychiatrycznych.