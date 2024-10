Szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji apeluje do mieszkańców o uważniejsze korzystanie z toalet. W ostatnim czasie, po raz kolejny, ZWiK musiał interweniować w sprawie zatkanej pompy w przepompowni ścieków. Powodem awarii były stare szmaty. - Sieć kanalizacyjna to nie śmietnik - przypomina i apeluje Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa ZWiK.

- Takie materiały, jeżeli nie zatkają po drodze światła kanału, to z pewnością w pewnym momencie trafią na pompownie ścieków, a tam potrafią tak zapchać urządzenia, że nie są one w stanie pompować ścieków i dochodzi do awarii. Może to prowadzić do zalań fekaliami najniżej podłączonych nieruchomości w zlewni - powiedziała Pieczyńska.