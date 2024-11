Sąd cofnął zgodę na budowę kontrowersyjnego bloku, radni chcą kontroli w urzędzie

W październiku 2024 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie cofnął pozwolenie na budowę nowego bloku przy ulicy Szymanowskiego i zarządził zwrot kosztów wobec skarżącej. Do stron trafiło pisemne uzasadnienie wyroku. Inwestor, którym jest znana szczecińska firma Modehpolmo, ma teraz 30 dni na złożenie kasacji.

Mieszkanka Mirosława Czaplińska powiedziała, że jest zadowolona z październikowego wyroku, ponieważ trochę uwierzyła w sądownictwo i praworządność. - Na razie czekamy, co będzie dalej. Z tego co wiem, urząd nie będzie się odwoływał. Zobaczymy, co zrobi deweloper - dodała.