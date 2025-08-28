Pożar budynku technicznego w Szczecinie Źródło: TVN24

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Zgłoszenie o pojawieniu się ognia wpłynęło do szczecińskich strażaków o godzinie 11:02. Aspirant Dariusz Schacht, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przekazał, że pożar wybuchł w budynku technicznym przy ulicy Pocztowej. - Jedna osoba została poszkodowana. Wymagała hospitalizacji z powodu zatruciem dymem - poinformował strażak.

Ze względu na duże zadymienie w okolicach zdarzenia, policja przeprowadziła ewakuacje 20 osób z przyległych budynków mieszkalnych.

Po godzinie 12 pożar został opanowany, trwa jego dogaszanie. Na miejscu pracuje sześć zastępów strażaków.

Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt24.

Ogień pojawił się w budynku technicznym Źródło: Jola/ Kontakt24

Jedna osoba została poszkodowana Źródło: Jola/ Kontakt24

Na miejscu działa sześć zastępów straży pożarnej Źródło: TVN24