Zgłoszenie o pojawieniu się ognia wpłynęło do szczecińskich strażaków o godzinie 11:02. Aspirant Dariusz Schacht, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przekazał, że pożar wybuchł w budynku technicznym przy ulicy Pocztowej. - Jedna osoba została poszkodowana. Wymagała hospitalizacji z powodu zatruciem dymem - poinformował strażak.
Ze względu na duże zadymienie w okolicach zdarzenia, policja przeprowadziła ewakuacje 20 osób z przyległych budynków mieszkalnych.
Po godzinie 12 pożar został opanowany, trwa jego dogaszanie. Na miejscu pracuje sześć zastępów strażaków.
