Cofka Bałtyku. Obowiązują nowe ostrzeżenia hydrologiczne

"Na północy kraju wiatr wschodni i północno-wschodni. Na Wybrzeżu umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h" – podał w czwartek rano IMGW. Wiatr z kierunku północnego powoduje tzw. cofkę, czyli wpychanie wody z Bałtyku do Zalewu Szczecińskiego i Odry. W ten sposób woda jest z powrotem wpychana do rzek. Jak wyjaśniali eksperci z IMGW, cofkę widać nie tylko w Szczecinie, ale czasami nawet kilkadziesiąt kilometrów w górę rzeki, za Gryfinem.

Fala powodziowa nie dotarła do Szczecina

Zamknięte drogi

Zamknięta dla ruchu została droga wojewódzka nr 120 między Gryfinem a Mescherin (Niemcy). W dalszym ciągu droga wojewódzka nr 127 jest nieprzejezdna na odcinku prowadzącym od miejscowości Porzecze w kierunku rzeki Odry na długość około jednego kilometra od koryta rzeki. Zamknięte są także drogi na odcinku Krajnik Dolny – Zatoń, Czelin - zjazd do rzeki i droga Gozdowice - dojazd do przeprawy promowej. We wsi Siadło Dolne zamknięto odcinki dróg gminnych: 195023Z i 195035Z oraz 195031Z we wsi Moczyły. Zakaz nie dotyczy mieszkańców wsi Siadło Dolne i Moczyły w celu dojazdu do posesji.