Pięć osób z zarzutami po sprzeczce, która zakończyła się śmiercią

Do sprzeczki młodych osób doszło w piątek nad ranem w okolicach deptaku Bogusława w Szczecinie. Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa ze źródeł zbliżonych do śledztwa chodziło o spór na tle osobistym, związany z partnerką jednego z uczestników sprzeczki.

Finał kłótni okazał się tragiczny w skutkach. - Jedna osoba została śmiertelnie ugodzona nożem, druga została ranna – podała nadkom. Anna Gembala z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Ofiarą jest Gruzin, który został ugodzony nożem.

Policjantka poinformowała, że w związku z prowadzonymi czynnościami zatrzymanych zostało pięć osób – czterech Polaków i Gruzin. Postępowanie prowadzi prokuratura rejonowa. Trwają czynności z udziałem zatrzymanych, którzy jeszcze w sobotę mają usłyszeć zarzuty.

Wszyscy z zarzutami

W sobotę prokuratura rejonowa prowadziła czynności z zatrzymanymi czterema Polakami i Gruzinem w wieku 21-23 lat. Wszyscy na tym etapie śledztwa, gdy trwa jeszcze ustalanie, kto zadał śmiertelny cios pokrzywdzonemu, usłyszeli tożsame zarzuty.

- Czterech Polaków i Gruzin usłyszało zarzut udziału w bójce ze skutkiem śmiertelnym z użyciem niebezpiecznego narzędzia – poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Julia Szozda.

Prokuratura będzie kierowała wnioski do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanych.