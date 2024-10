- Do tej pory ta klatka schodowa miała dwa rodzaje drzwi. Jedne, które mają 120 lat, i te należące do gminy, które mają kilkadziesiąt lat. Drzwi, które zostały zamontowane teraz, odstają od innych zarówno charakterystyką, jak i kolorem - wyjaśnił Nieradka. - Jak mamy oczekiwać od mieszkańców dbania o estetykę, jeśli samo miasto tego nie robi? - pyta.

"To tymczasowe drzwi"

Tomasz Klek, rzecznik prasowy miasta do spraw mieszkalnictwa, poinformował, że istniejące drzwi do lokalu były drzwiami wtórnymi, a ich stan techniczny był zły. - Nowe drzwi zostaną zamontowane w kolorystyce i charakterze oraz będą dostosowane do istniejących w innych lokalach. Poza tym historyczna opaska w drzwiach do pokoju pozostanie i będzie poddana renowacji - dodał.