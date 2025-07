Wojewoda podpisał uchwałę. Nocna prohibicja w kolejnym mieście

Szczecin (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

W czerwcu szczecińscy radni przegłosowali uchwałę o wprowadzeniu nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. W ocenie władz nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców. W czwartek uchwała ukazała się w Dzienniku Urzędowym Województwa zachodniopomorskiego. Nowe przepisy wejdą w życie 8 sierpnia.

– Zakończyło się postępowanie nadzorcze nad uchwałą Rady Miasta Szczecina w sprawie nocnej prohibicji. Po przeanalizowaniu uchwały i wszystkich dokumentów nie stwierdzono istotnej niezgodności z prawem – przekazała rzeczniczka prasowa wojewody zachodniopomorskiego Paulina Heigel.

Zgodnie z uchwałą między godziną 23.00 a 6.00 w gminie Miasto Szczecin zabroniona będzie sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Zakaz obejmuje sklepy i np. stacje benzynowe, a nie dotyczy restauracji, pubów i innych lokali gastronomicznych.

Za uchwałą głosowało 22 radnych, przeciw było sześciu, a trzech nie wzięło udziału w głosowaniu.

Ma to zmniejszyć liczbę wykroczeń i przestępstw

Radni Koalicji Obywatelskiej i klubu OK Polska, popierający nocną prohibicję, argumentowali, że ograniczenie dostępności alkoholu w godzinach nocnych zmniejszy liczbę wykroczeń i przestępstw, jak zakłócanie porządku publicznego, wandalizm, bójki i rozboje.

Ewa Jasińska (KO), przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej rady miasta, podkreśliła, że statystyki szczecińskiej policji i straży miejskiej mówią o 20 tys. interwencji w 2024 r. związanych z nadużywaniem alkoholu. Zaznaczyła, że nocna prohibicja przyniosła pozytywne efekty w innych polskich miastach.

W Szczecinie działa ponad 600 sklepów z alkoholem (z restauracjami, barami, pubami itd. jest ok. 3 tys. koncesji). Muszą one znajdować się co najmniej 100 m od miejsc chronionych, np. szkół, kościołów i ośrodków leczenia uzależnień.

W latach 2018-2024 nocną prohibicję wprowadziło ok. 180 gmin w Polsce. W 30 przypadkach ograniczenie dotyczy tylko części gminy lub miasta. Najwięcej takich przepisów przyjęły samorządy z województw: mazowieckiego, małopolskiego i wielkopolskiego. Spośród dużych miast nocny zakaz na całym obszarze wprowadziły m.in. Kraków, Bydgoszcz, Biała Podlaska i Gdańsk. Prohibicja tylko w śródmieściu, na starówce, obowiązuje m.in. w Poznaniu, Wrocławiu, Rzeszowie, Katowicach, Bielsku-Białej i w Kielcach.