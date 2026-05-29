Dwa łosie na cmentarzu. Trwa akcja odławiania

Trwa akcja odławiania dwóch łosi na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Zwierzęta na terenie nekropolii pojawiły się w nocy - poinformował szczeciński magistrat. Na teren cmentarza wezwano służby i łowczego miejskiego.

- Zwierzęta są wystraszone, obecnie trwa ich poszukiwanie. Wjazd samochodów na cmentarz został ograniczony jedynie do konduktów pogrzebowych. Zamknięte są też bramy od ulicy Mieszka I - poinformowała Paulina Łątka z Urzędu Miasta w Szczecinie.

Złapanie łosi będzie trudnym zadaniem, bo Cmentarz Centralny w Szczecinie jest nekropolią parkową, gęsto porośniętą drzewami. Zajmuje obszar ponad 172 hektarów. Jest największą nekropolią w Polsce i jedną z największych w Europie.

To kolejny już przypadek pojawienia się łosi w Szczecinie. Przed tygodniem, w sobotę (23 maja) młody łoś pojawił się w centrum Szczecina. Zwierzę biegało po ulicach i w pewnym momencie doprowadziło do paraliżu komunikacyjnego.

Miejskie służby uśpiły łosia. Specjaliści przetransportowali śpiące zwierzę w rejon Bornego Sulinowa w województwie zachodniopomorskim i wypuścili na wolność w zalesionym terenie.