Tłumaczył, że "wypił tylko dwa piwa". Na podłodze znaleźli dwie butelki wódki

Do zatrzymania doszło w godzinach porannych na ulicy Gdańskiej w Szczecinie. Funkcjonariusze zatrzymali kierowcę do kontroli w ramach akcji "Trzeźwość". Od 43-latka wyczuwalna była woń alkoholu, badanie alkomatem wskazało, że mężczyzna miał ponad półtora promila alkoholu w organizmie.
Mężczyzna oświadczył, że wracał z nocnej zmiany i podczas przerwy w pracy "wypił tylko dwa piwa". Mundurowi skontrolowali wnętrze auta i znaleźli dwie puste butelki wódki.
Kierowca został zatrzymany, a jego samochód trafił na parking strzeżony. Mężczyzna będzie odpowiadał za swoje czyny przed sądem.
