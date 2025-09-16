Tłumaczył, że "wypił tylko dwa piwa". Na podłodze znaleźli dwie butelki wódki

Szczecin (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

Do zatrzymania doszło w godzinach porannych na ulicy Gdańskiej w Szczecinie. Funkcjonariusze zatrzymali kierowcę do kontroli w ramach akcji "Trzeźwość". Od 43-latka wyczuwalna była woń alkoholu, badanie alkomatem wskazało, że mężczyzna miał ponad półtora promila alkoholu w organizmie.

Mężczyzna oświadczył, że wracał z nocnej zmiany i podczas przerwy w pracy "wypił tylko dwa piwa". Mundurowi skontrolowali wnętrze auta i znaleźli dwie puste butelki wódki.

Kierowca został zatrzymany, a jego samochód trafił na parking strzeżony. Mężczyzna będzie odpowiadał za swoje czyny przed sądem.

Alkomat wykazał, że 43-latek miał ponad półtora promila alkoholu Źródło: KMP Szczecin