Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie otrzymali zgłoszenie o psie, który wpadł do zbiornika z wodą na terenie gospodarstwa w Smorawinie. Zwierzę utknęło i nie potrafiło samo wydostać się z pułapki.
Na miejscu strażacy wyciągnęli czworonoga z wody. Następnie zabezpieczyli psa przed utratą ciepła. Po akcji ratunkowej został przewieziony do przychodni weterynaryjnej.
