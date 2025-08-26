Pies utknął w zbiorniku z wodą Źródło: KP PSP Łobez

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie otrzymali zgłoszenie o psie, który wpadł do zbiornika z wodą na terenie gospodarstwa w Smorawinie. Zwierzę utknęło i nie potrafiło samo wydostać się z pułapki.

Na miejscu strażacy wyciągnęli czworonoga z wody. Następnie zabezpieczyli psa przed utratą ciepła. Po akcji ratunkowej został przewieziony do przychodni weterynaryjnej.

Do zdarzenia doszło w Smorawinie Źródło: KP PSP Łobez/ asp. Damian Mazur, asp. Marcin Łunkiewicz

Pies wpadł do zbiornika z wodą Źródło: KP PSP Łobez/ asp. Damian Mazur, asp. Marcin Łunkiewicz

Zwierzę zostało przewiezione do przychodni weterynaryjnej Źródło: KP PSP Łobez/ asp. Damian Mazur, asp. Marcin Łunkiewicz