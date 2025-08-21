Rozmawiał z policjantami, z kieszeni wypadły mu narkotyki

Sławno (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

Do dyżurnego policji w Sławnie trafiło zgłoszenie o awanturze na jednej z ulic miasta. Na miejscu funkcjonariusze zastali 28-latka i zwrócili uwagę na jego nerwowe zachowanie.

Aspirant sztabowy Kinga Warczak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sławnie, przekazała, że w pewnym momencie z kieszeni mężczyzny wypadł telefon i "opakowanie z białą substancją".

- Funkcjonariusze zabezpieczyli znajdującą się w nim substancję, która po zbadaniu testerem narkotykowym okazała się metamfetamina w ilości ponad 27 gramów. Jak się okazało, w opakowaniu były również tabletki ecstasy - dodała.

Zarzuty i policyjny dozór

28-latek został zatrzymany. Prokuratura Rejonowa w Sławnie przedstawiła mu zarzuty i zastosowała wobec podejrzanego dozór policyjny z obowiązkiem stawiania się w jednostce policji trzy razy w tygodniu.

Mężczyźnie grozi do trzech lat więzienia.