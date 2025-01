Jeden nie chce mówić, drugi patrzył w telefon. Zarzuty dla żołnierzy za wypadek z udziałem karetki

Jak poinformowała prokuratura, dwie osoby usłyszały zarzuty w tej sprawie. To kierowca oraz pasażer. Do zdarzenia doszło najprawdopodobniej przy wyprzedzaniu pojazdem wojskowym z kompanii regulacji ruchu. Mężczyzna miał zmusić kierowcę ambulansu do gwałtownego manewru, co doprowadziło do zderzenia z toyotą.