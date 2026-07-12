Rzeka znika na naszych oczach. "To bardzo poważna zmiana"

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W połowie swojego biegu Gowienica, która ma ponad 50 kilometrów, przepływa przez Babigoszcz, niewielką wieś w gminie Przybiernów. Sławomir Zdanowicz przeniósł się tu ze Szczecina i osiadł w domu nad rzeką.

- To już będzie kilkadziesiąt lat, jak tu jestem. Właśnie tu znalazłem swoje miejsce. Teraz jednak żal serce ściska, jak się patrzy, ale wody przecież do rzeki nie dolejemy - mówi.

Ewa Soboń, sołtyska Babigoszczy, przyznaje: - Tak nisko to jeszcze nigdy nie było. Rok temu też było nisko, ale chyba trochę lepiej niż teraz. Wody jest bardzo mało.