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Rzeka znika na naszych oczach. "To bardzo poważna zmiana"

Rafał Molenda
Rafał Molenda
Rzeka Gowienica wysycha. "Żal serce ściska"
Rzeka Gowienica wysycha. "Żal serce ściska"
Źródło zdj. gł.: TVN24
Kilkanaście lat temu nurt Gowienicy był przeszkodą trudną do pokonania. Dziś w wielu miejscach wystarczy zaledwie kilka kroków, by znaleźć się na drugim brzegu. Ta ponad 50-kilometrowa rzeka Pomorza Zachodniego wysycha. - Tak nisko to jeszcze nigdy nie było - mówi TVN24+ jedna z mieszkanek okolicy. A eksperci alarmują: - To, co dzieje się tutaj, może wkrótce być normą w całej Polsce. Artykuł dostępny w subskrypcji

W połowie swojego biegu Gowienica, która ma ponad 50 kilometrów, przepływa przez Babigoszcz, niewielką wieś w gminie Przybiernów. Sławomir Zdanowicz przeniósł się tu ze Szczecina i osiadł w domu nad rzeką.

- To już będzie kilkadziesiąt lat, jak tu jestem. Właśnie tu znalazłem swoje miejsce. Teraz jednak żal serce ściska, jak się patrzy, ale wody przecież do rzeki nie dolejemy - mówi.

Ewa Soboń, sołtyska Babigoszczy, przyznaje: - Tak nisko to jeszcze nigdy nie było. Rok temu też było nisko, ale chyba trochę lepiej niż teraz. Wody jest bardzo mało.

Pozostało 89% artykułu
Z tego artykułu dowiesz się:
Jak zmienia się poziom wody w rzece Gowienica na przestrzeni lat.
Jakie są przyczyny wysychania rzeki według ekspertów i mieszkańców.
Jakie działania ratunkowe są podejmowane w celu ochrony rzeki.
Dlaczego problem wysychania rzek może dotyczyć całej Polski.
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Tagi:
GowienicasuszarzekiZachodniopomorskieWoda
Rafał Molenda
Rafał Molenda
Dziennikarz tvn24.pl
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