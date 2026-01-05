Zasypana droga do szkoły. Lekcje w Redzikowie odwołane

Zasypana droga do szkoły. Zajęcia w Redzikowie odwołane Źródło: TVN24

Ze względu na intensywne opady śniegu i niepokojące alerty RCB oraz trudne warunki na drogach odwołano poniedziałkowe zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Redzikowie. "Chcemy w ten sposób zadbać o bezpieczeństwo uczniów" - napisała dyrektor Aneta Pietrowska-Śniegula w opublikowanych na Facebooku szkoły komunikacie.

Chociaż dla większości placówek oświatowych w Polsce trwa jeszcze przerwa świąteczna, szkoła w Redzikowie powinna działać dziś według własnych, wewnętrznych ustaleń. Pracownice szkoły od wczesnych godzin porannych pracowały więc, by udrożnić dojście do placówki.

- Gdy rano przyjechałam do szkoły to była tu jedna wielka zaspa. Nie było ani jednej ścieżki, by przejść. Dzięki naszym pracownicom i jednemu z rodziców udało się udrożnić dojście do placówki. Decyzję o odwołaniu dzisiejszych zajęć w szkole podstawowej i liceum podjęłam wczoraj, około godziny 10, kiedy zobaczyłam, jaka jest prognoza pogody i przychodzące do mnie alerty. O sprawie poinformowałam zarówno dyrektor kuratorium, jak i wójta gminy Redzikowo - wyjaśniła Aneta Pietrowska-Śniegula, dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Redzikowie.

Dojście do szkoły odśnieżyli pracownicy szkoły i jeden z rodziców Źródło: TVN24

