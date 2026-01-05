Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

Zasypana droga do szkoły. Lekcje w Redzikowie odwołane

Radzikowo
Zasypana droga do szkoły. Zajęcia w Redzikowie odwołane
Źródło: TVN24
Choć szkoła miała funkcjonować zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami, poniedziałek rozpoczął się od całkowicie zasypanej drogi do placówki. W efekcie ze względów bezpieczeństwa zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Redzikowie zostały odwołane.

Ze względu na intensywne opady śniegu i niepokojące alerty RCB oraz trudne warunki na drogach odwołano poniedziałkowe zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Redzikowie. "Chcemy w ten sposób zadbać o bezpieczeństwo uczniów" - napisała dyrektor Aneta Pietrowska-Śniegula w opublikowanych na Facebooku szkoły komunikacie.

Chociaż dla większości placówek oświatowych w Polsce trwa jeszcze przerwa świąteczna, szkoła w Redzikowie powinna działać dziś według własnych, wewnętrznych ustaleń. Pracownice szkoły od wczesnych godzin porannych pracowały więc, by udrożnić dojście do placówki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Niewybuch w szkole na Białołęce
Znaleźli pocisk przeciwlotniczy, odwołali lekcje, wezwali saperów
WARSZAWA
Włamanie do Szkoły Podstawowej nr 330
Włamanie do szkoły, lekcje odwołane
WARSZAWA
14-latek odpowie przed sądem rodzinnym
14-latek rozpylił gaz w szkole, ewakuowano 80 osób
Kraków

- Gdy rano przyjechałam do szkoły to była tu jedna wielka zaspa. Nie było ani jednej ścieżki, by przejść. Dzięki naszym pracownicom i jednemu z rodziców udało się udrożnić dojście do placówki. Decyzję o odwołaniu dzisiejszych zajęć w szkole podstawowej i liceum podjęłam wczoraj, około godziny 10, kiedy zobaczyłam, jaka jest prognoza pogody i przychodzące do mnie alerty. O sprawie poinformowałam zarówno dyrektor kuratorium, jak i wójta gminy Redzikowo - wyjaśniła Aneta Pietrowska-Śniegula, dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Redzikowie.

Dojście do szkoły odśnieżyli pracownicy szkoły i jeden z rodziców
Dojście do szkoły odśnieżyli pracownicy szkoły i jeden z rodziców
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ng/tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
SzkołaZachodniopomorskiepogodaZima
Czytaj także:
Krzysztof Kononowicz
Śledztwo po śmierci Krzysztofa Kononowicza. Decyzja prokuratury
Białystok
Strażacy odkryli zwłoki w pustostanie
Pożar pustostanu. W środku znaleziono zwłoki mężczyzny
Wrocław
Donald Trump
Donald Trump spytany o twierdzenia Rosji: nie wierzę
Świat
Mężczyzna podejrzany o śmiertelne potrącenie 14-latka zatrzymany
Potrącił 14-latka, chłopiec zmarł. Kierowca stanie przed sądem
WARSZAWA
GettyImages-2252064818
Tankowce z ropą potajemne opuściły Wenezuelę
Świat
imageTitle
Wielkie kłopoty, potem przebudzenie. Świątek dała Polsce wygraną
EUROSPORT
Iga Świątek w United Cup
Polska wygrała z Niemcami w United Cup. Hurkacz i Świątek nie zawiedli [WYNIKI]
EUROSPORT
Policja zabezpiecza ślady
Myśliwy będzie odpowiadał za zabójstwo. Wyszedł z aresztu po wpłacie miliona złotych
Lublin
imageTitle
Manchester United zwolnił trenera
EUROSPORT
Policjanci pracowali na ulicy Służby Polsce
Seniorka zginęła na osiedlowej ulicy. Sprawca nie poniesie kary
WARSZAWA
shutterstock_2623304129
Reklamy niezdrowej żywności zakazane. "Światowy kamień milowy"
BIZNES
Zima w Darłówku
Biało od Bałtyku po Sudety. Zima na waszych zdjęciach
METEO
Ludzie jadą motocyklem obok muralu przedstawiającego prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro w Caracas
Państwa Unii reagują na kryzys wenezuelski. Z jednym wyjątkiem
Świat
31-latek trafił do aresztu
31-latek zatrzymany po pościgu. Miał zakaz prowadzenia
Poznań
imageTitle
Trzęsienie ziemi u potencjalnych rywali Polaków
EUROSPORT
Pszczoły
Co mówią jelita pszczół? "Czuły czujnik biologiczny"
Zdrowie
Trwają spadki na nowojorskich giełdach
Inflacja największym zagrożeniem dla rynku AI
BIZNES
Redzikowo
"Była tutaj jedna wielka zaspa". Próbują się odkopać spod śniegu
METEO
Koń wpadł do zamarzniętego stawu
Pod koniem załamał się lód. Zwierzę nie mogło się wydostać
Łódź
Łotewska straż przybrzeżna
Kolejny kabel na Bałtyku uszkodzony. Służby weszły na statek
Świat
Pożar w budynku wielorodzinnym
Zapaliły się śmieci przy piecu. Ewakuacja mieszkańców
Wrocław
Alberto Trentini
Od ponad roku siedzi w wenezuelskim więzieniu. Liczą na jego uwolnienie
Świat
27-latek uciekał przed policją
Drift na ulicy i ucieczka przed policją
Rzeszów
Elon Musk
Wenezuelczycy z darmowym internetem. Jest reakcja Muska
BIZNES
Konkret24. Trump i "reaktywacja" doktryny Monroego. Czyli czego?
Donald Trump "reaktywuje" doktrynę Monroego. Czyli co?
KONKRET24
Zima, śnieg, pociąg
Utrudnienia na kolei wokół Warszawy. Winne usterki i pogoda
WARSZAWA
shutterstock_1955758489
To oni mieli chronić Maduro. Kilkudziesięciu zginęło "po zaciekłym oporze"
Świat
Donald Tusk
"Niżej upaść nie można". Tusk komentuje
Polska
53-latkowi grozi dożywocie
Cios nożem w klatkę piersiową. Nie żyje 78-latek
Łódź
imageTitle
Kapitalny powrót. Hurkacz nie dał szans trzeciej rakiecie świata
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica