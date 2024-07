Matka i jej partner zostali skazani za znęcanie się nad dziećmi. Na początku czerwca 2023 roku do szpitala w Szczecinie trafił 18-miesięczny chłopiec z obrażeniami, które według lekarzy wskazywały, że ktoś mógł się nad nim znęcać.

Michał Tomala, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie przekazał, że oboje mają też zakaz kontaktowania się i zbliżania się do pokrzywdzonych na odległość mniejszą niż 100 metrów przez okres sześciu lat.

- Ten najpoważniejszy czyn polegał na tym, że mężczyzna potrząsał dzieckiem, przez co musiało trafić do szpitala i przejść operację, był to stan zagrażający życiu. Znęcanie się trwało pół roku i zakończyło się interwencją medyczną - wyjaśnił. - Przez ten czas kobieta znęcała się nad dwójką małych dzieci w ten sposób, że zakłócała spokój, zaniedbywała je, nie dbała o potrzeby fizjologiczne, a także zostawiała pod opieką konkubenta, który stosował przemoc fizyczną - dodał.