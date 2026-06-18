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Szczecin

Wypadek na S6. Auto przebiło bariery i dachowało, cztery osoby w szpitalach

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Wypadek na trasie S6, Płoty (Zachodniopomorskie)
Wypadek na S6. Auto przebiło bariery i dachowało, cztery osoby w szpitalach
Źródło wideo: Kontakt24/Przemysław
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Przemysław
Na drodze ekspresowej S6 za węzłem Płoty doszło do groźnego wypadku. Samochód osobowy zjechał na przeciwległy pas, uderzył w bariery i dachował. W aucie podróżowały cztery osoby, wszystkie trafiły do szpitali. Zdjęcia z wypadku dostaliśmy na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do groźnego wypadku chwilę przed godziną 15 doszło na drodze ekspresowej S6 w kierunku Kołobrzegu za węzłem Płoty (woj. zachodniopomorskie). Zdjęcia ze zdarzenia otrzymaliśmy za pośrednictwem serwisu Kontakt24.

Wypadek na trasie S6, Płoty (Zachodniopomorskie)
Wypadek na trasie S6, Płoty (Zachodniopomorskie)
Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Przemysław

O szczegółach sprawy poinformował nas komisarz Zbigniew Frąckiewicz. Jak wstępnie ustalili policjanci kierowca Renault z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas, przebijając bariery energochłonne, po czym dachował. Autem podróżowały cztery osoby, w tym dwoje dzieci.

Wypadek na trasie S6, Płoty (Zachodniopomorskie)
Wypadek na trasie S6, Płoty (Zachodniopomorskie)
Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Przemysław

Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kierowca trafił do szpitala w Gryficach, natomiast pozostali uczestnicy wypadku do szpitala w Szczecinie.

Droga w miejscu wypadku jest obecnie zablokowana. 

Źródło: Google Maps
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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
WypadkiDrogi w PolsceZachodniopomorskieDroga ekspresowa S6Policja
Natalia Grzybowska
Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
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