Wypadek na S6. Auto przebiło bariery i dachowało, cztery osoby w szpitalach
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Do groźnego wypadku chwilę przed godziną 15 doszło na drodze ekspresowej S6 w kierunku Kołobrzegu za węzłem Płoty (woj. zachodniopomorskie). Zdjęcia ze zdarzenia otrzymaliśmy za pośrednictwem serwisu Kontakt24.
O szczegółach sprawy poinformował nas komisarz Zbigniew Frąckiewicz. Jak wstępnie ustalili policjanci kierowca Renault z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas, przebijając bariery energochłonne, po czym dachował. Autem podróżowały cztery osoby, w tym dwoje dzieci.
Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kierowca trafił do szpitala w Gryficach, natomiast pozostali uczestnicy wypadku do szpitala w Szczecinie.
Droga w miejscu wypadku jest obecnie zablokowana.
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Źródło: tvn24.pl