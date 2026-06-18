Szczecin Wypadek na S6. Auto przebiło bariery i dachowało, cztery osoby w szpitalach Oprac. Natalia Grzybowska |

Wypadek na S6. Auto przebiło bariery i dachowało, cztery osoby w szpitalach Źródło wideo: Kontakt24/Przemysław Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Przemysław

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Do groźnego wypadku chwilę przed godziną 15 doszło na drodze ekspresowej S6 w kierunku Kołobrzegu za węzłem Płoty (woj. zachodniopomorskie). Zdjęcia ze zdarzenia otrzymaliśmy za pośrednictwem serwisu Kontakt24.

Wypadek na trasie S6, Płoty (Zachodniopomorskie) Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Przemysław

O szczegółach sprawy poinformował nas komisarz Zbigniew Frąckiewicz. Jak wstępnie ustalili policjanci kierowca Renault z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas, przebijając bariery energochłonne, po czym dachował. Autem podróżowały cztery osoby, w tym dwoje dzieci.

Wypadek na trasie S6, Płoty (Zachodniopomorskie) Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Przemysław

Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kierowca trafił do szpitala w Gryficach, natomiast pozostali uczestnicy wypadku do szpitala w Szczecinie.

Droga w miejscu wypadku jest obecnie zablokowana.

Źródło: Google Maps

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