Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

"Oczywista nieprawda", "fejk", "kolejne kłamstwo". Ministra punktuje prezydenta za weto

Dolina Dolnej Odry
Wojewoda zachodniopomorski o wecie prezydenta ws. utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry
Źródło: TVN24
Ministerstwo Klimatu i Środowiska zabrało głos w sprawie zawetowanej przez prezydenta ustawy o utworzeniu pierwszego od 24 lat polskiego parku narodowego. Ministra Paulina Henning-Kloska odniosła się do każdego z elementów uzasadnienia weta.

Wzburzenie po prezydenckim wecie dla utworzenia Parku Doliny Dolnej Odry w województwie zachodniopomorskim. - Pan prezydent i jego doradcy stwierdzili, że wiedzą lepiej, czego chcą tutaj mieszkańcy - skomentował w TVN24 wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.

- Rozczarowana jestem, bo ostatecznie liczyłam, że prezydent spełni swoje przedwyborcze obietnice, że będzie głosem społeczeństwa obywatelskiego i, że ochrony przyrody jest mu bliska. Ten brak podpisu pokazuje, że jest inaczej - powiedziała z kolei Małgorzata Schwarz wójt gminy Kołbaskowo.

Klatka kluczowa-10689
Małgorzata Szwarz, wójt gminy Kołbaskowo o wecie prezydenta w sprawie parku narodowego
Źródło: TVN24

Tuż po wecie głos zabrała ministra Paulina Henning-Kloska. Na portalu X napisała: "Zamiast po stronie państwa, dziedzictwa przyrodniczego, ponadczasowych wartości Pan Prezydent stanął dziś za interesem partyjnym. (…) Zniweczył Pan prawie dwuletnią pracę lokalnych społeczności i samorządów i naraził Międzyodrze na degradację".

W sobotę szefowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska skontrowała prezydenckie argumenty z uzasadnienia do weta. W oświadczeniu na stronie resortu odniosła się do wszystkich argumentów podnoszonych przez środowisko prezydenta Karola Nawrockiego.

Dolina Dolnej Odry z lotu ptaka
Dolina Dolnej Odry z lotu ptaka
Źródło: TVN24

"Park Narodowy to impuls do rozwoju wielu branż"

"Pierwszy argument, czyli zablokowanie rozwoju gospodarczego regionu to oczywista nieprawda. Jest dokładnie odwrotnie. Samorządy i przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że Park Narodowy to impuls do rozwoju wielu branż. Na świecie jest wiele przykładów tego, jak parki narodowe stają się lokomotywami rozwoju całych regionów. Wody Polskie dostały także niezbędne uprawnienia, by utrzymać żeglugę na Odrze, poza tym Park swoim zasięgiem nie obejmował samej Odry" - zaczęła ministra. "Kolejne kłamstwo, to brak analiz skutków dla inwestycji infrastrukturalnych w regionie. Dla tej inicjatywy została wykonana analiza SWOT, z której jasno wynika, że to właśnie powstanie parku dałoby impuls do wielu inwestycji, w tym związanych z infrastrukturą wodną czy turystyczną. Samorządu były już do tego gotowe" - wskazała.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Prezydent przekreślił dwa lata ich starań. Parku nie będzie

Prezydent przekreślił dwa lata ich starań. Parku nie będzie

Kolejne weta Nawrockiego

Kolejne weta Nawrockiego

Polska

Trzeci argument prezydenta dotyczył możliwych strat finansowych. "Teren Międzyodrza to torfowisko, teren zalewowy, na którym nigdy nic poza parkiem czy rezerwatem nie powstanie. Są za to oczywiste zyski dla wszystkich. Gminy miały otrzymać subwencję ekologiczną, rybacy wsparcie w utrzymaniu kanałów w dobrej kondycji, mieszkańcy centrum edukacyjne i nowych turystów, przyroda wsparcie bioróżnorodności" - wyliczyła ministra.

Szefowa resortu odniosła się również do zarzutu o rzekomych skrajnych opiniach wśród społeczności Międzyodrza. " (...) jest fejkiem. Wystarczy pojechać do gmin, które wyraziły zgody na powstanie na ich terenie nowego parku, niemalże jednomyślnie. Kolejny argument to istotne ograniczenia dla mieszkańców - to nieprawda. By to samodzielnie ocenić wystarczy pojechać do obecnych parków. Szlaki pełne turystów i miłośników przyrody to doskonała ścieżka by wspólnie cieszyć się naszym dziedzictwem przyrodniczym" - napisała.

Mieszkańcom regionu zależało na utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry
Mieszkańcom regionu zależało na utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry
Źródło: TVN24

Ministra Henning-Kloska przypomniała również, że jeśli chodzi o konsultacje dotyczące ustaw, to zwykle trwają one około 30 dni. W tym przypadku konsultacje prowadzono przez kilka miesięcy. Wszystko po to, by uwzględnić jak najwięcej głosów.

Ministra klimatu i środowiska zaznaczyła również, że mimo weta prezydenta, podjęte zostaną kroki umożliwiające aktywną ochronę obszaru Międzyodrza. O tym jak może wyglądać plan B. mówił w TVN24 wojewoda zachodniopomorski.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aa

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Czytaj także:
imageTitle
Kraka za kraksą w sprincie. Rośnie przewaga Norrisa
Najnowsze
Brazylia
"Jakby zrzucono bombę atomową". 80 procent miasta zniszczone
METEO
Pepi Spinner Mehlberg udawała polską hrabinę
SS-mani musieli się z nią liczyć. Żydówka udawała hrabinę i pomagała Polakom na Majdanku
Tomasz Mikulicz
imageTitle
Słowak na wagę złota. Lechia grała do końca
EUROSPORT
Grób rodziców Chopina na Powązkach
Błyszcząca płyta w kształcie fortepianu przy grobie rodziców Chopina. "Etiuda wzburzenia"
WARSZAWA
Zdemolowany pensjonat
Niedźwiedź zdemolował pensjonat
METEO
Fabryka Black Red White w Biłgoraju
Fala zwolnień w polskim gigancie. Pracę może stracić kilkaset osób
BIZNES
imageTitle
Katastrofalny trening. Sezon skończył się, zanim się zaczął
EUROSPORT
Pierwsza Dama Marta Nawrocka, Inauguracja Kaplicy Polskiej i ponownego wprowadzenia do niej Ikony Matki Bożej Częstochowskiej w Katedrze Notre–Dame 
Marta Nawrocka w Paryżu na wyjątkowej uroczystości
Świat
Karol Nawrocki
Nowa informacja w sprawie nominacji generalskich. Jest podpis prezydenta
Polska
Ignacy i Wiktor przeszli jednoczesną operację
Trzymiesięczne bliźnięta zoperowane równocześnie. "To był wielki stres, wielki strach"
Katowice
shu
Linie lotnicze tną połączenia. Władze ostrzegają
BIZNES
imageTitle
Rollercoaster i szalona końcówka w hicie. United uciekli spod topora
Najnowsze
Mgła, jesień, zgniły wyż, smog
Wyż "gnije". Kiedy pogoda się poprawi?
METEO
Zamówienia dla amerykańskiego wojska szansą dla Polaków
"Czystki" i "marnowanie ogromnego potencjału". Co się dzieje w amerykańskiej armii?
Świat
Autem podróżowały trzy osoby
Auto dachowało, wypadły z niego trzy osoby
Poznań
imageTitle
Czekał na to dziesięć lat. Weteran znów zagra w finale w Chinach
EUROSPORT
media społecznościowe, influencer, social media, internet, Instagram
Wysokie kary dla influencerów. Powstanie specjalny rejestr
BIZNES
Zniszczenia wywołane przez huragan Melissa
Mieli dostać 300 miliardów dolarów. Wciąż czekają
METEO
Montaż świątecznej iluminacji
Montaż świątecznej iluminacji. To ostatni rok z ozdobami w stylu retro
WARSZAWA
Zaatakowany został ratownik (zdjęcie ilustracyjne)
Są plany likwidacji całodobowej karetki. Mieszkańcy protestują
WARSZAWA
W sobotę podejrzanych doprowadzono do sądu
Torturowali 37-latka, grozili mu odcięciem palców. Areszt dla trzech zatrzymanych
Łódź
Aplikacja mObywatel
Nowa funkcja w aplikacji mObywatel. Jest projekt rządu
BIZNES
imageTitle
Barcelona odlicza dni do otwarcia Camp Nou. Podano datę
EUROSPORT
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Polska gospodarka pod lupą czołowej agencji. Jest decyzja
BIZNES
imageTitle
Pracownik Lecha Poznań przeprosił za kontrowersyjne nagranie
EUROSPORT
Karol Nawrocki, Donald Tusk
"Nie będzie żadnej gry". O co właściwie chodzi w sporze o nominacje?
Polska
Wypadek na kolei pod Nasielskiem (zdjęcie ilustracyjne)
Pociąg śmiertelnie potrącił człowieka. Utrudnienia na trasie Warszawa-Gdańsk
WARSZAWA
Mężczyzna płacił za zakupy w sklepach banknotami z napisem "souvenir"
Płacił w sklepach "pamiątkowymi" banknotami. Oszust w rękach policji
Lublin
Zbigniew Ziobro
Prokuratura przedstawia Ziobrze zarzuty. Do sprawy dołącza ABW
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica