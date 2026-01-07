Krowa ugrzęzła w bagnie. Z pomocą ruszyli strażacy

Strażacy przez ponad godzinę wyciągali krowę z bagna Źródło: KP PSP Drawsko Pomorskie

Wszystko działo się w środę w miejscowości Nowe Worowo (województwo zachodniopomorskie). Strażacy po godzinie 9.30 otrzymali zgłoszenie o krowie, która wpadła do bagna.

- Po przybyciu strażaków na miejsce, potwierdzono, że zwierzę ugrzęzło w bagnistym terenie i nie było w stanie samodzielnie się wydostać. Ratownicy zabezpieczyli teren, a następnie przy użyciu specjalistycznego sprzętu hydraulicznego przeprowadzili akcję wyciągnięcia krowy - przekazał mł. asp. Tomasz Walkiewicz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim.

Krowa ugrzęzła w bagnie Źródło: KP PSP Drawsko Pomorskie

Zwierzę wróciło do właściciela

Cała akcja trwała ponad godzinę i zakończyła się sukcesem.

- Krowa została bezpiecznie uratowana i przekazana właścicielowi w dobrym stanie zdrowia - przekazał mł. asp. Tomasz Walkiewicz. - Państwowa Straż Pożarna przypomina, że w przypadku podobnych zdarzeń ze zwierzętami gospodarskimi, należy niezwłocznie zgłaszać incydent do służb ratowniczych, unikając samodzielnych prób ratunku, które mogą być niebezpieczne - dodał.

Krowa ugrzęzła w bagnie Źródło: KP PSP Drawsko Pomorskie

Krowa ugrzęzła w bagnie Źródło: KP PSP Drawsko Pomorskie

