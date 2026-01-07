Krowa ugrzęzła w bagnie. Z pomocą ruszyli strażacy

Wszystko działo się w środę w miejscowości Nowe Worowo (województwo zachodniopomorskie). Strażacy po godzinie 9.30 otrzymali zgłoszenie o krowie, która wpadła do bagna.
- Po przybyciu strażaków na miejsce, potwierdzono, że zwierzę ugrzęzło w bagnistym terenie i nie było w stanie samodzielnie się wydostać. Ratownicy zabezpieczyli teren, a następnie przy użyciu specjalistycznego sprzętu hydraulicznego przeprowadzili akcję wyciągnięcia krowy - przekazał mł. asp. Tomasz Walkiewicz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim.
Zwierzę wróciło do właściciela
Cała akcja trwała ponad godzinę i zakończyła się sukcesem.
- Krowa została bezpiecznie uratowana i przekazana właścicielowi w dobrym stanie zdrowia - przekazał mł. asp. Tomasz Walkiewicz. - Państwowa Straż Pożarna przypomina, że w przypadku podobnych zdarzeń ze zwierzętami gospodarskimi, należy niezwłocznie zgłaszać incydent do służb ratowniczych, unikając samodzielnych prób ratunku, które mogą być niebezpieczne - dodał.
Autorka/Autor: MAK/tok
Źródło: KP PSP Drawsko Pomorskie
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP Drawsko Pomorskie