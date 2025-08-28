Wrócili na teren wykopalisk, odkryli kolejne groby sprzed czterech tysięcy lat

Nowe objezierze (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Maps

Cmentarzysko z wczesnej epoki brązu naukowcy odkryli już podczas badań w 2020 roku. Od tamtej pory natrafili na 16 grobów, ale na aż dziewięć z nich, w tym dwa pochówki dziecięce, podczas zakończonego właśnie sezonu.

Badaniami kierowała dr Agnieszka Matuszewska z Katedry Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego, a w ekspedycji uczestniczyli specjaliści z Muzeum Narodowego w Szczecinie, archeolodzy z Trójmiasta, dr hab. n. med. Iwona Teul z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studenci archeologii.

- Te nowo odkryte groby są znacznie lepiej zachowane. Znaleźliśmy całe szkielety, czaszki niekiedy z pełnym uzębieniem, co jest bardzo istotne w kontekście dalszych naszych analiz, które planujemy przeprowadzić - podkreśliła Matuszewska.

Pochówek charakterystyczny dla kultury unietyckiej

Zmarłych chowano w niewielkich jamach, często otoczonych kamieniami. Szczątki odkryte w Nowym Objezierzu spoczywały w pozycji embrionalnej. Ciała układano na osi północ-południe, z głową skierowaną na południe i twarzą zwróconą ku wschodowi. W wielu przypadkach dłonie zmarłych spoczywały przy ustach, co mogło symbolicznie nawiązywać do obrazu nowo narodzonego dziecka.

- Ich dolne kończyny były zgięte, bardzo mocno przylegały do klatki piersiowej, więc wydaje się, że mogli być krępowani przed złożeniem do grobu - opisała kierowniczka badań.

Nowe Objezierze. Wykopaliska archeologiczne (zdjęcie z 2020 roku)

Taki pochówek jest charakterystyczny dla tzw. kultury unietyckiej - jednej z najstarszych społeczności epoki brązu w Europie Środkowej, rozwijającej się na terenach dzisiejszych Czech, Słowacji, Niemiec i Polski. Były to jedne z pierwszych grup, które na ziemiach dzisiejszej Polski funkcjonowały już w realiach nowej epoki - wraz z pojawieniem się metalu, nowych form organizacji społecznej i charakterystycznych praktyk funeralnych.

Wstępne datowania radiowęglowe pierwszych odkrytych na stanowisku szczątków, przeprowadzone już w 2020 roku, wskazują, że cmentarzysko funkcjonowało w latach 2000 - 1700 p.n.e. Nowe odkrycia otwierają drogę do dalszych analiz DNA, badań radiowęglowych czy szczegółowych studiów nad dietą i mobilnością dawnych społeczności.

Pierwsze tak bogate i dobrze zachowane cmentarzysko

Wśród tegorocznych odkryć wyróżnia się grób dorosłego mężczyzny, otoczony dużymi głazami, z nietypowym - nieanatomicznym - ułożeniem szczątków. Dolna część ciała sprawia wrażenie, jakby została zmiażdżona. Może to wskazywać na wypadek lub szczególne okoliczności jego śmierci. Więcej informacji związanych z jego historią dostarczą szczegółowe badania antropologiczne.

Uwagę badaczy zwróciły także pochówki dwóch młodych kobiet: jedna zmarła została pochowana z bryłką bursztynu przy ustach, druga zaś miała na szyi naszyjnik i ozdobę skroniową z brązu - jedne z najstarszych świadectw używania tego metalu na Pomorzu.

- Bursztyn oczywiście występuje we wczesnej epoce brązu, natomiast nie jest bardzo powszechny. Spora bryłka bursztynu, która znajdowała się w grobie, była dla nas zaskoczeniem. Bursztyn zostanie poddany dalszym specjalistycznym analizom - opisała badaczka.

Badania tego cmentarzyska - podkreśla archeolożka - są ważne dla poznania wczesnej epoki brązu w tym regionie Europy, jednego z najsłabiej poznanych okresów w historii Pomorza. - Nie znamy właściwie osad kultury unietyckiej tutaj w naszym regionie. To dopiero trzecie cmentarzysko z tego okresu zarejestrowane wykopaliskowo w regionie po 1945 roku, ale pierwsze tak bogate oraz świetnie zachowane. Poprzednich stanowisk nie badano na taką skalę i oczywiście nie badano ich z użyciem nowoczesnych metod - zauważyła dr Matuszewska.

Jej zdaniem odkrycie kolejnych grobów, ale też kolejnych cmentarzysk w najbliższej okolicy, w tym miejscu jest tylko kwestią czasu. Tereny te zasobne w dobrej jakości gleby przyciągały pierwszych osadników, którzy intensywnie rozwijali tutaj rolnictwo i hodowlę.

- Jestem niemal pewna, że znajduje się tutaj osada, do której należało cmentarzysko. Jej odkrycie byłoby ważne, bo właściwie znamy te kultury wczesnobrązowe głównie przez pryzmat obrządku pogrzebowego, a nie życia codziennego. Badania takich osad byłyby przełomowe dla całego regionu - podkreśliła.

Wykopaliska archeologiczne w Nowym Objezierzu