Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

Mieszkańcy nie zostaną odcięci od wody i kanalizacji. Przynajmniej na razie

Wodociągi Warszawskie przedłużają abolicję (zdjęcie ilustracyjne)
"Kilkanaście dni wcześniej zaproponowaliśmy spotkanie"
Źródło: TVN24
Mieszkańcy Łaz (woj. zachodniopomorskie) przynajmniej przez następny miesiąc będą mieli dostęp do wody i kanalizacji. Burmistrzowie Łaz i Sianowa, którzy spierają się o to, która gmina powinna opłacać rachunki za wodę, podpisali miesięczne porozumienie.

Przypomnijmy, że decyzją rządu z lipca 2022 roku sołectwo Łazy od początku 2023 roku leży administracyjnie w gminie Sianów. Wcześniej przez lata miejscowość znajdowała się w granicach administracyjnych gminy Mielno. Spowodowało to konflikt dotyczący rozliczania się w dostarczaniu wody i odbioru ścieków. Infrastruktura wodno‑kanalizacyjna w Łazach należy w całości do Ekoprzedsiębiorstwa sp. z o.o. - komunalnej spółki gminy Mielno.

Przez dwa lata przedsiębiorstwo komunalne z Mielna, które dostarczało wodę i odbierało ścieki, robiło to za darmo, ponieważ burmistrz gminy Sianów nie podpisał stosownej umowy. 11 sierpnia prezes Ekoprzedsiębiorstwa Wioletta Dymecka poinformowała, że spółka od 19 sierpnia wstrzymuje działanie należących do niej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Łaz. Wówczas zadłużenie wynosiło ponad 644 tysiące złotych. Sierpniowa faktura została wystawiona na kwotę 330 tysięcy, co łącznie daje dług w wysokości ponad 974 tysięcy złotych.

CZYTAJ TEŻ: Nadmorska miejscowość od wtorku bez wody i kanalizacji. Chyba że zapłaci milion złotych

Miesięczne porozumienie

Burmistrzowie podpisali porozumienie, dzięki któremu mieszkańcy Łaz nie zostaną odcięci od wody i kanalizacji.

Burmistrz Mielna Adam Czycz jest dobrej myśli i przekonuje, że mieszkańcy Łaz chcą płacić swoje rachunki.

- Miesiąc czasu to nie jest okres, w którym należy ogłosić jakiś przetarg, coś zbudować czy wykupić. Jest to okres potrzebny po to, aby podpisać odpowiednie porozumienie i żeby gmina Mielno, mogła rozliczyć się z gminą Sianów, a gmina Sianów z mieszkańcami Łaz - powiedział. - Trochę to trwa, ze szkodą dla mieszkańców, ale mamy w perspektywie zaproszenie od starosty i dyrektora Wód Polskich. Myślę, że doprowadzi to do skutecznego i dobrego dla mieszkańców rozwiązania - dodał.

mielno
Burmistrz Mielna: Jestem dobrej myśli
Źródło: TVN24

CZYTAJ TEŻ: "Brudna, rdzawa woda oraz śnięte ryby" w rzece. Urząd ostrzega

Z kolei burmistrz Sianowa Maciej Berlicki powiedział, że nikt nie może wymusić na nim działań niezgodnych z prawem.

- Jeżeli pismo Ekoprzedsiębiorstwa trafia do nas w środę czy czwartek, a piątek jest wolny, więc na jeden dzień przed wolnym, długim weekendem o 14:58, a więc wiadomo, że w urzędzie nikt nie zareaguje, jak pracuje do 15. No nikt nie będzie sprawdzał maila na dwie minuty. To pytanie, czy to nie jest podstawieniem kogoś pod ścianą - zwrócił uwagę. - Nie mogę płacić za coś, co nie wynikało z żadnych zleceń gminy czy jej umów. Woda była dostarczana, ścieki były odprowadzane dla ludzi i od ludzi. My nie mamy żadnej podstawy prawnej do zapłacenia pieniędzy - dodał.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: MR/tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: 367323853

Udostępnij:
TAGI:
ZachodniopomorskieWoda
Czytaj także:
shutterstock_1935859393
Potężna kumulacja. Rekordowa pula w tym roku
BIZNES
Region Smokowieckiego Siodełka, gdzie odkryto wodospad - zdj. poglądowe
W Tatrach odkryto wyjątkowy wodospad
METEO
Zełenski, rozmowy
W Białym Domu mieli dwa zadania. Ukraińskie media o szczycie
Świat
imageTitle
Vingegaard ma zadebiutować na wielkiej imprezie. Kolejne starcie gigantów
EUROSPORT
Kobieta miała prawie sześć promili alkoholu w organizmie
Pijana 73-latka za kierownicą. Tak jechała przez miasto. Nagranie
Lubuskie
Władimir Putin
Rozmowa Zełenski-Putin w Genewie? Szef MSZ: możemy przyjąć pomimo nakazu aresztowania
Świat
Donald Tusk, Karol Nawrocki
Bez Polski w Białym Domu. Teraz wzajemne oskarżenia i przerzucanie winy
Polska
Świadkowie podnieśli auto i wydostali potrąconą rowerzystkę
Heroiczna postawa świadków. Podnieśli auto i wydostali potrąconą rowerzystkę. Nagranie
Trójmiasto
Pożar auta na podziemnym parkingu we Włochach
Pożar na podziemnym parkingu. Płonęło auto elektryczne
WARSZAWA
praca biuro shutterstock_174876011_1
Rewolucja w prawie pracy. Nowe uprawnienia i wyższe kary
BIZNES
Policyjna akcja "e-Hulajnoga, e-Rower – Lokalnie!" na Mazowszu
Jeden dzień i ponad 100 mandatów dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg
WARSZAWA
Rada Europejska, Tusk
Tusk po spotkaniach z przywódcami. Ogłosił, czego chcą "wszyscy"
Polska
Cysterna dachowała
Cysterna dachowała i wpadła do rowu
Olsztyn
Wypadek na DK50 (zdjęcie ilustracyjne)
Śmiertelnie potrącił pieszego i odjechał. Miał zakaz prowadzenia aut
WARSZAWA
shutterstock_2523881579
Cła uderzają w legendarną markę. Rozważają przeniesienie produkcji
BIZNES
Kierowca został zatrzymany
Dwa razy wsiadł za kółko po alkoholu i dwa razy wpadł
Rzeszów
Nadeen Ayoub, Miss Palestyny
Miss Palestyny: jesteśmy czymś więcej niż naszym cierpieniem
Świat
Lato, chmury, burza, gorąco
Poczujemy powiew jesieni. Idzie najsilniejsze ochłodzenie tego lata
METEO
imageTitle
Śmiertelny wypadek polskiego alpinisty. Wpadł do szczeliny
EUROSPORT
W Białym Domu doszło do serii spotkań z udziałem Trumpa, Zełenskiego i europejskich przywódców
Były szef MSZ: Coś się musiało wydarzyć. Nikt nas tam nie chciał
Polska
imageTitle
Do trzech razy sztuka. Bargiel wraca na Mount Everest
EUROSPORT
Flagi Rosji i USA na transporterze jako "znak przyjaźni"
Flagi Rosji i USA na transporterze. "Znak przyjaźni"?
Michał Istel
Mężczyzna utknął w krętej zjeżdżalni
Strażacy musieli rozciąć zjeżdżalnię na placu zabaw
Ciekawostki
Zełenski Trump
Tak zmienił się Gabinet Owalny pod rządami Trumpa. Zdjęcia i fala komentarzy
Świat
Szpital Specjalistyczny w Wejherowie
Dwoje pacjentów tego samego dnia wypadło z okna szpitala
Trójmiasto
Donald Trump
Trump o wysłaniu żołnierzy na Ukrainę. Złożył deklarację
Świat
shutterstock_2403608469
"Przełom dla naszej branży". Pracownicy kończą strajk
BIZNES
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump w Waszyngtonie
Dołączył do "chóru wdzięczności". Ile razy Zełenski dziękował Trumpowi?
Świat
2
Dron wielkości bloku mieszkalnego. Nowa broń na ulicach Pekinu
Maciej Michałek
W ramach wprowadzania nowego systemu wymienionych zostanie 13 tysięcy kasowników
Będzie nowy system biletowy. Co się zmieni dla pasażerów
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica