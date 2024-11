Pociągi jechały na czołowe zderzenie. Dyżurny ruchu dobrowolnie poddał się karze

We wtorek przed Sądem Rejonowym w Koszalinie stanął Szymon L., dyżurny ruchu ze stacji Nosówko pod Białogardem, oskarżony o sprowadzenie w 2021 roku niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu na jednotorowej linii kolejowej Koszalin – Białogard . Wyrok zapadł już na pierwszej rozprawie. Jest nieprawomocny. Mężczyzna przyznał się do winy. - Oskarżony skorzystał z możliwości dobrowolnego poddania się karze. Ostatecznie, za zgodą wszystkich stron wymierzona, została kara siedmiu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby jednego roku - przekazał sędzia Sławomir Przykucki, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Koszalinie.

Wobec skazanego zasądzono również grzywnę w wysokości tysiąca złotych. Ponadto, jak wyjaśnił rzecznik SO, sąd zobowiązał Szymona L "do informowania na piśmie o przebiegu okresu próby". Raz na pół roku Szymon L. musi poinformować sąd, gdzie przebywa, pracuje itd.

Ustalenia biegłego uznane za niewystarczające

Maszynistom udało się wyhamować oba składy na wysokości Dunowa. Chociaż do katastrofy nie doszło, zarzuty sprowadzenia bezpośredniego jej niebezpieczeństwa Prokuratura Rejonowa w Koszalinie przedstawiła dyżurnym ruchu ze stacji Koszalin i Nosówko. W postępowaniu ustalono, że doszło do awarii automatyki kolejowej i dyżurni przeszli na nierejestrowaną łączność komórkową. Przekazali maszynistom pociągów, że jest awaria i ci muszą zachować szczególną ostrożność, stosować się do instrukcji kolejowej, czyli zmniejszyć prędkość składów do 40 km/h i uważnie obserwować tor, by móc w razie zagrożenia w bezpiecznej odległości zatrzymać pociąg.