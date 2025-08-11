Ciężarówka zerwała sieć trakcyjną. Nie jeżdżą pociągi

Zniszczona trakcja w Kołobrzegu Źródło: Miastokołorzeg.pl

W poniedziałek w godzinach popołudniowych na ulicy Koszalińskiej w Kołobrzegu doszło do zerwania sieci trakcyjnej. Starsza sierżant Pamela Borkowska z Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu przekazała, że pojazd ciężarowy nie opuścił wysięgnika HDS i zahaczył nim o trakcję. - Zniszczeniu uległy także dwie lampy i samochód osobowy - dodała.

Kierowca pojazdu był trzeźwy. Całe zdarzenie zostało potraktowane jako kolizję, na miejscu wprowadzono ruch wahadłowy. Podróżni muszę się także liczyć z utrudnieniami na kolei.

Do zdarzenia doszło na ulicy Koszalińskiej w Kołobrzegu Źródło: KPP Kołobrzeg

Zerwana została trakcja kolejowa Źródło: KPP Kołobrzeg

Wstrzymany ruch pociągów

- Ruch pociągów między Kołobrzegiem a Białogardem został wstrzymany. Pociągi PKP Intercity kierowane są zmienioną trasą przez stacje Koszalin i Ustronie Morskie. Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową między Kołobrzegiem a Dygowem poinformował w poniedziałek Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP PLK.

Na miejscu obecne są służby oraz pociąg sieciowy. Trwa ocena uszkodzeń. - Według wstępnych ustaleń sieć trakcyjna uszkodzona jest na długości 200 metrów. Zniszczone zostały również dwa słupy oświetleniowe oraz drąg rogatkowy na przejeździe – podał Pietrzykowski.

Zaznaczył, że wznowienie ruchu pociągów możliwe będzie po dokładnym sprawdzeniu stanu infrastruktury i dokonaniu niezbędnych napraw. - Sprawca będzie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za spowodowane straty – zapowiedział.