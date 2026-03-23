Groza na trasie. Pędził pod prąd prosto na radiowóz

Kierowca jechał pod prąd
Groza na S3. Kierowca jechał pod prąd
Źródło: KPP w Kamieniu Pomorskim
Skrajnie niebezpieczna sytuacja na drodze ekspresowej S3. Kierowca jechał pod prąd i znalazł się na kursie kolizyjnym z radiowozem. Zdarzenie zarejestrowała policyjna kamera.

Na jadącego pod prąd kierowcę policjanci natrafili w sobotę (21 marca) na drodze ekspresowej S3 w Zachodniopomorskiem.

- To było na odcinku w okolicy Ostromic. Policjanci ruchu drogowego ujawnili skrajnie niebezpieczne zachowanie kierowcy. Prowadzony przez niego Opel Meriva poruszał się drogą ekspresową pod prąd - informuje Izabela Kik z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.

Zdarzenie nagrała policyjna kamera. Na filmie widać szybko zbliżający się lewym pasem drogi S3 samochód. Policjanci, by uniknąć zderzenia, musieli zjechać na prawy pas. Kierowcę zatrzymał wezwany do interwencji drugi patrol.

Opla prowadził obywatel Niemiec. Zatrzymany mężczyzna tłumaczył, że nie zorientował się, iż wjechał na niewłaściwą jezdnię i porusza się pod prąd drogą ekspresową.

Kierowca dostał 2000 złotych mandatu i 15 punktów karnych.

Źródło: KPP w Kamieniu Pomorskim

Służby przypominają, że jazda pod prąd na drodze ekspresowej lub autostradzie należy do najbardziej niebezpiecznych na drodze i często kończy się tragicznie. W przypadku pomyłki kierowca powinien jak najszybciej zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu, włączyć światła awaryjne i zadzwonić pod numer 112, czekając na pomoc.

Opracował Rafał Molenda /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Kamieniu Pomorskim

