Bił kota metalową pałką i kopał go

Prokuratura Rejonowa w Kamieniu Pomorskim, która nadzorowała dochodzenie w sprawie, ustaliła, że do zdarzenia doszło w lutym tego roku w Benicach. Mężczyzna miał uderzać kota metalową pałką i kopać go.

"Przeprowadzona sekcja wykazała rozległe krwiaki głowy, zmiażdżenie mięśni i złamanie kości czaszki oraz liczne urazy organów wewnętrznych. Zwierzę zmarło z powodu odniesionych urazów" - czytamy w komunikacie prokuratury.

Sławomir P. nie przyznał się do winy, grozi mu do pięciu lat więzienia.