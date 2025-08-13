Bił kota metalową pałką i kopał go

Prokuratura Rejonowa w Kamieniu Pomorskim, która nadzorowała dochodzenie w sprawie, ustaliła, że do zdarzenia doszło w lutym tego roku w Benicach. Mężczyzna miał uderzać kota metalową pałką i kopać go.
"Przeprowadzona sekcja wykazała rozległe krwiaki głowy, zmiażdżenie mięśni i złamanie kości czaszki oraz liczne urazy organów wewnętrznych. Zwierzę zmarło z powodu odniesionych urazów" - czytamy w komunikacie prokuratury.
Sławomir P. nie przyznał się do winy, grozi mu do pięciu lat więzienia.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Autorka/Autor: MR/gp
Źródło: tvn24.pl, gov.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock