Posiadał narkotyki i wyroby tytoniowe bez akcyzy

"Podczas planu zdjęciowego do pierwszego sezonu 'The Last of Us' usłyszałom diagnozę, że jestem w spektrum autyzmu" - wyznało w rozmowie z brytyjskim wydaniem "Vogue'a" Bella Ramsey. Przyznało zarazem, że ta diagnoza okazuje się być pomocna w pracy na planie zdjęciowym.